Video | Misterio revelado: así fue la íntima boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Historias de amor hay miles, pero pocas parecen sacadas de un cuento de hadas. La de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tiene ese detalle especial: comenzó en una tienda Gucci de Madrid, donde ella trabajaba como asesora cuando Cristiano llegó a comprar, y diez años después, la misma firma que fue testigo de aquel primer encuentro los vistió para dar el paso más importante de sus vidas en Portugal. La pareja se casó el pasado 11 de agosto en Cascais, Portugal, en una ceremonia íntima que estuvo muy lejos de las grandes celebraciones que podrían esperarse de una de las parejas más famosas del mundo. La exclusiva, con fotografías de Juergen Teller, fue revelada por Vogue, que acompañó a Cristiano y Georgina en los días previos y posteriores al enlace. La boda tuvo lugar en el living de la casa de verano que la pareja adquirió en Cascais, un lugar especialmente significativo para ellos porque allí comparten buena parte de su vida cotidiana. Georgina explicó a Vogue que quería que sus hijos pudieran recordar, décadas después, que algo maravilloso ocurrió precisamente en esa mesa donde la familia desayuna, almuerza y cena.

La elección también respondió a una decisión personal: aunque Georgina alguna vez soñó con un gran castillo, un vestido larguísimo y una corona llena de diamantes, terminó prefiriendo algo mucho más reservado. Para la pareja, en este punto, la intimidad era precisamente el verdadero lujo.

¿Cómo se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en agosto de 2016, en una tienda Gucci de la calle Serrano, en Madrid. Ronaldo tenía entonces 31 años y acudió al establecimiento acompañado por su hijo Cristiano Jr. Lea aquí: Cristiano Ronaldo anunció que su retiro está cerca: “es probablemente mi último año en el fútbol” Georgina, de 22 años, trabajaba allí como dependienta. De acuerdo con el relato que la pareja compartió con Vogue, ni siquiera estaba previsto que trabajara ese día: había acudido para cubrir el turno de una compañera. Cristiano recordó que estaba de espaldas cuando la vio y que, al girarse, sus miradas se encontraron. Desde entonces comenzó una relación que con los años se convirtió en una familia. En 2017 hicieron pública su relación y ese mismo año nació Alana Martina, la primera hija de ambos. Cristiano ya era padre de Cristiano Jr., además de los gemelos Eva y Mateo. En 2022 llegaron Bella Esmeralda y Ángel, aunque solo Bella sobrevivió.

Los hijos ocuparon un lugar central en la boda. Georgina señaló a Vogue que serían los protagonistas de la celebración, como lo son en la vida cotidiana de la pareja.

¿Cómo se vistieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo para su boda?

El vínculo con la marca no terminó aquella tarde de 2016. Para la boda, Georgina vistió un conjunto de falda de seda blanca con zapatos de satén y el característico detalle de horsebit plateado de Gucci. Cristiano, por su parte, llevó un traje de algodón color beige claro hecho a la medida y mocasines personalizados. Los hijos también lucieron prendas coordinadas. Demna, director artístico de Gucci, explicó a Vogue que vestirlos para ese momento tenía un significado especial precisamente porque su historia comenzó en una tienda de la marca.

La historia detrás de la Joyería de usó Georgina Rodríguez

La sencillez de la ceremonia no significó que Georgina renunciara al lujo. Para la boda eligió piezas de Chopard, entre ellas joyas pertenecientes al espectacular conjunto de el Jardín de Kalahari. La pieza central es un diamante de 50 quilates, talla brillante, color D y de pureza Flawless, (sin imperfecciones), que forma parte de una colección creada a partir de un diamante en bruto excepcional conocido como La Reina de Kalahari. La historia de esta piedra comenzó en la mina Karowe, en Botswana, donde fue descubierta una gema de 342 quilates, descrita por Chopard como de color perfecto y pureza absoluta. A partir de ella se crearon 23 diamantes que dieron origen a El Jardín de Kalahari.

Cinco de esas piedras superan los 20 quilates: una brillante de 50 quilates, una de corazón de 26, una pera de 25, una esmeralda de 21 y una cushion de 20 quilates.

Georgina Rodríguez lució durante su boda joyas de la colección Garden of Kalahari de Chopard, cuyo conjunto nació a partir de un excepcional diamante de 342 quilates descubierto en Botswana. FOTO: Chopard.

La colección terminó convertida en seis piezas de alta joyería, entre ellas un collar, pendientes, brazalete, anillos y un reloj secreto. El trabajo completo tomó casi un año y requirió miles de horas de los artesanos de los talleres de Chopard. El conjunto ha sido relacionado con estimaciones de valor de entre 50 y 75 millones de dólares, aunque esa cifra debe entenderse como una aproximación y no como una valoración oficial publicada por Chopard.

¿Qué pasó después de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Después de la ceremonia en casa, Cristiano y Georgina viajaron al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde recibieron una bendición en un pequeño espacio reservado para ellos. Posteriormente asistieron a misa en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores. No hubo luna de miel tradicional. Cristiano debía regresar a Arabia Saudita para comenzar la temporada y la familia tenía previsto volver a Riad al día siguiente. La pareja, además, no considera que el matrimonio vaya a cambiar radicalmente su relación. Para Cristiano, simplemente significa entrar en “otra liga”. Y mientras el futbolista contempla la posibilidad de que esta sea su última temporada y habla de una vida futura con más tiempo para su familia, viajes y pádel, ambos tampoco cierran completamente la puerta a tener más hijos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .