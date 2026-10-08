¿Qué tienen en común las personas que viven 100 años o más? Un experto en longevidad lo explica

En el mundo hay cinco lugares en los que llegar a los cien años, o incluso superarlos, no es una rareza. Cerdeña, en Italia; Okinawa, en Japón; Icaria, en Grecia; la península de Nicoya, en Costa Rica, y Loma Linda, en Estados Unidos, son conocidas como las “zonas azules”, regiones en las que la longevidad es mayor y la calidad de vida también.
El término, que ha cobrado relevancia en los últimos años ante el acelerado envejecimiento de la población mundial, surgió de las investigaciones del médico italiano Gianni Pes y del demógrafo belga Michel Poulain. Lo que comenzó en Cerdeña como un viaje para comprobar si era cierto que allí vivían tantos hombres y mujeres de cien años o más terminó convirtiéndose en una investigación que ha dado la vuelta al mundo y que busca comprender los estilos de vida de quienes han superado el siglo de vida.
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Poulain, referente internacional en longevidad, visita Colombia por primera vez como uno de los invitados de Vive Más y Mejor, un encuentro internacional sobre longevidad con propósito que finalizará este viernes en Medellín. EL COLOMBIANO conversó con el demógrafo sobre el hallazgo de las zonas azules, las medidas que las comunidades podrían adoptar para vivir mejor durante más tiempo y los hábitos que ha observado a lo largo de los años, tras visitar a cientos de centenarios en distintas partes del mundo.