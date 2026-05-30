¿Por qué ahora tantas personas llegan a los 100 años? Grupo colombiano investiga el asunto

No se conoce el número exacto de personas de 100 años o más que hay en Colombia. Los cálculos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indican que, mientras en 1953 había 529 centenarios, en 2023 había alrededor de 19.400. A pesar de esas estimaciones, la cifra real es incierta por varias razones: hace un siglo, especialmente en zonas rurales, los registros de nacimiento no se realizaban de manera inmediata, podían perderse o tener inconsistencias. Además, también existen dificultades a la hora de seguirles la pista a las personas de edades avanzadas. Puede leer: En busca de los +110: así es como se rastrean e identifican a los supercentenarios del mundo Ese problema no es exclusivo de Colombia. En algunos de los países más longevos del mundo, como Japón –que tiene una de las mayores expectativas de vida del planeta–, estudios han puesto el foco en errores en los registros públicos e incluso en la falta de certificados de nacimiento. Esto, entre otras cosas, dificulta la tarea de los científicos que buscan entender qué hay detrás de un siglo –o más– de vida. Sin importar esas limitaciones, hace cuatro años, en Cartagena, un grupo de investigadores colombianos se dio a la tarea de estudiar biológicamente a la población mayor de 100 años en Colombia. A esa iniciativa la llamaron Proyecto Centenarios, y tiene como objetivo descubrir los factores o variables asociadas a una longevidad saludable. La Universidad de la Costa lidera el proyecto, que hace parte del Centro de Longevidad Saludable y reúne a tres expertos, entre ellos el doctor Juan Manuel Anaya, doctor en Biología de la Universidad de Antioquia e investigador principal de Centenarios. Desde su creación, el grupo ha recorrido Barranquilla, Sincelejo y Cali, y cuenta con una red de colaboradores en la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes, en Bogotá; la Universidad EIA, en Medellín; y Biotecgen, un centro especializado en estudios genéticos, entre otros.

Lo que se sabe sobre los centenarios colombianos

“Nuestra mayor motivación radica en la oportunidad que tenemos de estudiar a los centenarios en Colombia, entendiendo que son la población más informativa tanto para la salud como para la enfermedad. Llegar a los 100 años, y hacerlo en buen estado de salud física y cognitiva, indica que esa persona debe tener algo que le permitió alcanzar esa edad en buenas condiciones”, dijo Anaya en conversación con EL COLOMBIANO, para después enumerar esas características biológicas que han descrito investigaciones realizadas en otros países y que hacen fascinante el estudio de este grupo de personas. Lo primero es que el 36% de ellos cuenta con un estado cognitivo óptimo. Lo segundo es que, generalmente, las tasas de enfermedades crónicas no transmisibles –aquellas de larga duración y que en 2023 causaron tres cuartas partes de las muertes a nivel global– son bajas. Un artículo realizado en Estocolmo y publicado en 2024 en la revista GeroScience siguió a 274.108 personas durante 30 años y encontró que alrededor del 38,9% de los centenarios del grupo llegaron a esa edad libres de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer e incluso fracturas de cadera. Le puede interesar: “Hoy, los adultos mayores viven hasta 40 años más después de su jubilación”: ¿Está Medellín preparada? Ahí es donde entra la pregunta del porqué. Por ejemplo, el estudio mencionado anteriormente señala la presencia de múltiples variantes genéticas asociadas a la longevidad y también el hecho de que, desde jóvenes, estas personas presentan buenos índices de biomarcadores, es decir, características biológicas medibles como la glucosa, los lípidos y el ácido úrico. Sin embargo, esa investigación, al igual que muchas de las realizadas sobre longevidad, fue hecha con población europea, lo que deja abierto el interrogante sobre lo que ocurre en Latinoamérica. Hace cuatro años, cuando comenzó el Proyecto Centenarios, Anaya cuenta que en el país solo existían cuatro publicaciones académicas sobre personas de 100 años o más; las investigaciones y libros eran escasos y no había líneas de investigación sobre este tema en centros de salud o universidades. El trabajo de este grupo de expertos es pionero en longevidad saludable en Colombia y ya ha arrojado varias pistas sobre esta población.

En ese tiempo han realizado alrededor de 20 publicaciones en revistas académicas nacionales e internacionales. Una de ellas es Quality of Life and Well-Being in Colombian Centenarians (Calidad de vida y bienestar en los centenarios colombianos, en español), publicada en septiembre de 2025 en Scientific Reports. En este estudio, que se llevó a cabo entre septiembre de 2023 y enero de 2025, participaron 160 centenarios que fueron evaluados en sus casas o en centros de salud para analizar su estado cognitivo, sus niveles de calidad de vida y bienestar, su estado funcional, su salud mental, su nutrición y el sueño. De los participantes hay varios datos relevantes para entender las conclusiones: el 78% vivía en estratos 1 y 2; el 63% no tenía ningún tipo de educación formal; el 68% recibía ingresos mensuales menores a un salario mínimo, y la mayoría afirmó que era duro o muy duro cubrir sus necesidades básicas. Una de las tres principales conclusiones de la publicación es que, a pesar de vivir en contextos vulnerables, los centenarios aseguraron sentirse satisfechos con sus vidas y mantener relaciones personales estables. Otro de los hallazgos fue que quienes tienen menos síntomas de depresión y mayores niveles de bienestar emocional también presentan una mejor calidad de vida. Lea aquí: Estas claves reducirían en un 50% el riesgo del alzhéimer, según experto internacional Otro hecho que registró el estudio es que aquellos con mejor alimentación y mayor capacidad física también tenían mejores niveles de bienestar y autonomía. Además, los investigadores encontraron que los centenarios colombianos tienen un rendimiento físico incluso un poco superior al reportado en algunos otros países. Además de describir el estado general de los centenarios, una de las apuestas del proyecto ha sido localizarlos geográficamente para analizar el mapa de Colombia de acuerdo con la cantidad de personas mayores de 100 años que hay en las regiones. El objetivo final es identificar si existen –o podrían existir– zonas azules, es decir, áreas donde se concentra un número de centenarios mayor al habitual en comparación con otros lugares del mismo país. Hasta ahora, en el mundo se han identificado cinco zonas azules en las que vive un alto número de centenarios: Okinawa, Japón; Cerdeña, Italia; la península de Nicoya, Costa Rica; Icaria, Grecia; y Loma Linda, en California, Estados Unidos. En marzo de 2026, Centenarios publicó el artículo Discovering Blue Zones in Colombia: Biodemographic Analysis Based on National Data of Areas With the Highest Rate of Centenarians, Semi-Supercentenarians and Supercentenarians (Descubriendo Zonas Azules en Colombia: Análisis Biodemográfico Basado en Datos Nacionales de Áreas con Mayor Tasa de Centenarios, Semi-Supercentenarios y Supercentenarios, en español) en Springer.

Con este estudio identificaron las zonas de Colombia con el mayor número de centenarios. Para eso utilizaron los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda que hizo el Dane en 2018, en el que quedaron registrados 12.226 personas de esas edades y establecieron como criterio que para llamar un área como posible zona azul esta debía tener una tasa de centenarios superior al promedio nacional de 2,8 por cada 10.000 habitantes. En total, los investigadores detectaron 20 municipios que cumplían con esa última condición. El que cuenta con una tasa más alta de centenarios, de 72,83 por cada 10.000 habitantes, es La Celia, Risaralda, que está a poco más de una hora de Pereira. El segundo es Ciudad Bolívar, en el suroeste antioqueño con 56,50 y el mayor número de centenarios de Colombia con 132 personas. El Piñón, Magdalena, está en tercer lugar; le sigue Ventaquemada, Boyacá, y el Top 5 lo completa Mirití-Paraná en Amazonas. Boyacá es el departamento que cuenta con la mayor cantidad de municipios en este grupo, sumando un total de siete. Estos lugares tienen varias coincidencias: están cerca de zonas agrícolas, bosques y vegetación, lo que hace que la ruralidad en Colombia sea el área de alta concentración de longevidad y, a su vez, indica que las personas que viven allí podrían llevar una dieta rica en alimentos de origen vegetal y productos locales. A diferencia de la tendencia nacional y global, donde las mujeres suelen vivir más, en estos municipios hay mayor número de centenarios hombres. Los grupos más frecuentes en estas zonas son los centenarios (100 a 104 años) y los semi-supercentenarios (105 a 109 años). Las conclusiones apuntan a que ciertas regiones de Colombia podrían ser potenciales “zonas azules”: territorios donde una combinación de condiciones biológicas, sociales y ecológicas favorece una longevidad excepcional, y que para comprender este fenómeno es necesario realizar más investigaciones sobre el contexto, el estilo de vida y las personas que allí viven. Lea aquí: La población de Japón registró una caída récord en cinco años: cayó la tasa de natalidad

¿Qué saber sobre los centenarios colombianos?

Ahí no se detiene el trabajo del Proyecto Centenarios. También han evaluado asuntos como la edad biológica de los centenarios, “porque una cosa es la edad cronológica y otra la biológica, y descubrimos cómo los centenarios tienen en promedio una edad mucho menor de la que cronológicamente tienen”. “Hemos evaluado el sistema inmunológico de los centenarios, lo que se conoce como inmunosenescencia, y hemos observado cómo aquellas personas que hemos investigado en Colombia tienen un sistema inmune muy robusto, lo que explica por qué no les dan ciertas enfermedades y, sobre todo, por qué resisten muy bien a las infecciones”, cuenta Anaya. Lo que están haciendo ahora los investigadores es finalizar el análisis genético de los centenarios para identificar los factores que se asocian o no con las enfermedades o con las características que tienen. Adicionalmente, en colaboración con la Universidad de los Andes, están desarrollando un análisis de todos los metabolitos –pequeñas moléculas producidas durante los procesos químicos del cuerpo, de las que existen varios tipos y algunas ayudan a la reparación y longevidad celular– presentes en el suero de los centenarios, con el fin de evaluar cuáles son los que los hacen más resistentes a las enfermedades.