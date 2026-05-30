¿Por qué ahora tantas personas llegan a los 100 años? Grupo colombiano investiga el asunto

No se conoce el número exacto de personas de 100 años o más que hay en Colombia. Los cálculos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indican que, mientras en 1953 había 529 centenarios, en 2023 había alrededor de 19.400.
A pesar de esas estimaciones, la cifra real es incierta por varias razones: hace un siglo, especialmente en zonas rurales, los registros de nacimiento no se realizaban de manera inmediata, podían perderse o tener inconsistencias. Además, también existen dificultades a la hora de seguirles la pista a las personas de edades avanzadas.
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Ese problema no es exclusivo de Colombia. En algunos de los países más longevos del mundo, como Japón –que tiene una de las mayores expectativas de vida del planeta–, estudios han puesto el foco en errores en los registros públicos e incluso en la falta de certificados de nacimiento. Esto, entre otras cosas, dificulta la tarea de los científicos que buscan entender qué hay detrás de un siglo –o más– de vida.
Sin importar esas limitaciones, hace cuatro años, en Cartagena, un grupo de investigadores colombianos se dio a la tarea de estudiar biológicamente a la población mayor de 100 años en Colombia. A esa iniciativa la llamaron Proyecto Centenarios, y tiene como objetivo descubrir los factores o variables asociadas a una longevidad saludable.
La Universidad de la Costa lidera el proyecto, que hace parte del Centro de Longevidad Saludable y reúne a tres expertos, entre ellos el doctor Juan Manuel Anaya, doctor en Biología de la Universidad de Antioquia e investigador principal de Centenarios.
Desde su creación, el grupo ha recorrido Barranquilla, Sincelejo y Cali, y cuenta con una red de colaboradores en la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes, en Bogotá; la Universidad EIA, en Medellín; y Biotecgen, un centro especializado en estudios genéticos, entre otros.