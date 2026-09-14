Así podría jugar James en Nacional sin sacrificar a Cardona ni a Rengifo

Sin embargo, la idea de Lucas González apunta a que no necesariamente tendrá que existir ese sacrificio. El técnico tiene varias alternativas para ubicar a James y, de acuerdo con sus características, la posición en la que más podría utilizarlo es como mediapunta, detrás del delantero centro, o como un volante con libertad y tendencia a ubicarse hacia la izquierda.

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional generó ilusión entre los hinchas, pero también algunas dudas sobre cómo encajará en el equipo. Una de las principales preguntas es si su presencia podría terminar quitándole minutos a Juan Manuel Rengifo, uno de los jóvenes que ha ganado protagonismo en el mediocampo verdolaga.

En ese escenario, el futbolista con el que James tendría una mayor rotación sería Edwin Cardona. Incluso, el cuerpo técnico podría encontrar fórmulas para que los dos jueguen juntos y aprovechen sus condiciones para generar fútbol y asistir a los delanteros.

Una de las posibilidades sería formar un mediocampo con Jorman Campuzano como cabeza de área, Rengifo como volante de ida y vuelta y James con libertad para moverse y participar en la creación. En esa función, el cucuteño podría desempeñar un rol similar al que actualmente cumple Cardona.

También existe otra alternativa: que Cardona ocupe la posición de mediapunta y James aparezca como una especie de falso extremo, partiendo desde uno de los costados, en el lugar que podrían ocupar Andrés Sarmiento o Marlos Moreno. De esta manera, Cardona y James compartirían cancha y el equipo sumaría dos jugadores con capacidad para generar juego.

Rengifo tiene competencia directa

La competencia más directa de Rengifo no necesariamente sería James. En la estructura de Lucas González, el jugador que tiene características más parecidas a las del joven volante es el argentino Elías Cabrera, pues ambos pueden cumplir funciones de ida y vuelta y aportar tanto en recuperación como en construcción.

Esto le permite al técnico tener diferentes alternativas para armar su mediocampo sin tener que sacrificar automáticamente a Rengifo por la llegada de James.

Nacional cuenta, además, con varias opciones para cubrir las diferentes funciones del centro del campo. James y Cardona pueden desempeñarse en posiciones más creativas; Cabrera y Rengifo tienen características para jugar como volantes de recorrido, mientras que Matheus Uribe, Felipe Marín, Simón Rojas, Jorman Campuzano y Juan Manuel Zapata ofrecen alternativas con mayor énfasis en el equilibrio.

La llegada de James, por lo tanto, no necesariamente representa una amenaza para Rengifo. Al contrario, le entrega a Lucas González más posibilidades para modificar su estructura durante los partidos y combinar perfiles diferentes.

El gran reto para el técnico será encontrar el equilibrio. James necesita libertad para explotar su talento y participar en la generación de juego, mientras que Rengifo puede aportar recorrido, recuperación y dinámica. Las características de ambos incluso permiten pensar en un equipo en el que puedan compartir el mediocampo.