Cómo presentar un gato cachorro a un gato adulto

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Los funcionarios están en poder de la guerrilla desde el pasado 8 de mayo. Cumplirán cuatro meses en cautiverio.
En una entrevista con Oprah Winfrey, Demi Moore expresó su “compasión” por Emma Heming y defendió las decisiones que ha tomado para garantizar el bienestar de Bruce Willis, diagnosticado desde 2022 con demencia frontotemporal.
El calendario tributario en Colombia aprieta el paso y este mes representa uno de los meses más exigentes para contribuyentes, contadores y pymes.
El presidente Gustavo Petro aseguró que en el pabellón de Colombia en la Expo Osaka entraron 1’300.000 millones de personas y se vendieron 10 millones de toneladas de lechona, cifras que desataron críticas y burlas.
id