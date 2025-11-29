J Balvin le regala a Medellín su show más ambicioso

Si hay algo de lo que J Balvin se siente orgulloso es de haber nacido en Medellín. Es algo que repite siempre en cualquier lugar del mundo. EL COLOMBIANO fue testigo de eso cuando asistimos a un concierto suyo en 2024 en la arena 02 de Londres: “Hola Londres, mi nombre es José, soy de Medellín, Colombia y quiero saber cuántos latinos hay acá”, dijo al iniciar el show y las banderas comenzaron a ondear entre el público.
Aquí comenzó la historia de José, aquí inició el sueño, en esta ciudad se formó como artista y en las calles –entre rapeadas y toques, entre fiestas y pequeños shows– se fue forjando una carrera que hoy está en otro nivel mundial. Por eso J Balvin quería darle a la ciudad, tras su concierto El niño de Medellín, en 2019, un show más grande que ese, así el escenario sea el mismo.