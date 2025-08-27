x

¡Anímese! Así puede participar en el Concurso Literario Historias del Barrio

Ya está abierta la convocatoria para participar en el certamen literario organizado por la Alcaldía de Medellín.

  • El 10 de noviembre serán anunciados los ganadores del concurso. FOTO Jaime Pérez
El Colombiano
hace 2 horas
“Soñar el mañana” es la temática de la segunda edición del Concurso Literario Historias del Barrio, el cual busca poner a escribir a los niños y jóvenes del noroccidente de Medellín. A partir de ahora y hasta el 15 de octubre puede participar en la convocatoria de este certamen literario.

En 2024 se realizó por primera vez este concurso dedicado a personas de 7 a 18 años con el fin de incentivar la escritura y la pasión por la lectura. El tema de este año tiene como propósito soñar, crear y escribir sobre el mañana: la idea es que los participantes se hagan preguntas sobre el futuro de sus barrios y de la ciudad en el marco de la celebración de los 350 años de Medellín.

Lea: ¿Le gusta escribir? Todavía está a tiempo de participar en el Concurso Nacional de Novela y Cuento

El Concurso Literario Historias del Barrio está dirigido exclusivamente a menores de las comunas 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y 7 (Robledo), ubicadas en el noroccidente de Medellín.

La convocatoria, liderada por la Red de Casas de la Cultura, tendrá dos categorías: infantil (de 7 a 12 años) y juvenil (de 13 a 18 años). Para contribuir al proceso creativo de los participantes se llevarán a cabo 22 talleres de orientación en instituciones educativas y espacios culturales, en los que podrán aprender herramientas útiles a la hora de escribir sus historias.

Uno de los requisitos para participar es que cada uno de los interesados debe enviar una sola historia inédita de entre 200 y 250 palabras. En total se premiarán tres cuentos de cada categoría, los cuales serán elegidos por la ilustradora y escritora, Luisa Fernanda Molina, y por el poeta y compositor, Alexander Cossio.

Los ganadores serán anunciados el 10 de noviembre por la Secretaría de Cultura Ciudadana y la premiación se llevará a cabo en la Casa de Cultura de Pedregal. El primer lugar obtendrá un bono de 500.000 pesos, el segundo uno de 350.000 pesos y el tercero de 250.000 pesos. Además, estos se publicaran junto a los otros cuentos destacados del concurso, y los seis ganadores serán grabados en audio en los laboratorios de producción sonora de la Red de Casas de Cultura de Medellín.

Las historias pueden presentarse de forma física o para participar puede llenar este formulario. Si quiere conocer la información completa sobre las condiciones del Concurso Literario Historias del Barrio, puede hacerlo aquí.

Siga leyendo: El futuro de las bibliotecas son las salas infantiles, según Andrés Sarmiento, gerente de Panamericana Editorial

