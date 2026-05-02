x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Las tres condiciones que Colombia le puso a Anant Ambani para trasladar 80 hipopótamos a la India

El Gobierno colombiano respondió a la propuesta del multimillonario Anant Ambani de trasladar 80 hipopótamos a la India, pero impuso algunas condiciones.

  • Gobierno de Colombia respondió a la propuesta de enviar 80 hipopótamos a la India. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Gobierno de Colombia respondió a la propuesta de enviar 80 hipopótamos a la India. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 5 minutos
bookmark

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia respondió a la propuesta del multimillonario Anant Ambani, de 31 años, quien planteó trasladar a la India 80 hipopótamos descendientes de los introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar para evitar su eutanasia.

Guiados por las tradiciones de la India que valoran la compasión y el principio de “मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि”, que significa “no hagas daño a ningún ser vivo”, esta propuesta refleja nuestro esfuerzo por ofrecer una alternativa humanitaria arraigada en la coexistencia, el cuidado y el respeto por todos los seres sintientes”, se lee en la carta del multimillonario indio.

Lea también: La carta con la que el multimillonario Anant Ambani propone a Colombia llevar 80 hipopótamos a India

El hijo del magnate Mukesh Ambani envió una carta al Gobierno colombiano en la que manifestó su intención de reubicar a estos ejemplares enVantara, un santuario con 1.200 hectáreas y especializado en la protección de fauna vulnerable.

Según la Autoridad Central de Zoológicos de la India,Vantara ya alberga a cientos de elefantes, así como a 50 osos, 160 tigres, 200 leones, 250 leopardos y 900 cocodrilos, entre otros animales. El traslado contaría con los recursos, cuidados y permisos correspondientes para garantizar el bienestar de los animales.

Las condiciones

La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, en una notificación a la Autoridad Administrativa CITES de la India, estableció una serie de condiciones y exigencias técnicas para garantizar que el proceso de traslado de los animales se realice de manera correcta.

CITES

La primera exigencia consiste en la validez jurídica internacional. Esto implica que, para el transporte de los ejemplares de Hippopotamus amphibius, tanto India como Colombia deben contar con los permisos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un tipo de “visa” para que los hipopótamos viajen sin contratiempos legales.

Espacio y lugar

Según explicó el diario Portafolio, el Gobierno de Colombia también exige avalar las condiciones deVantara. Esto incluye corroborar que el santuario cuente con las licencias requeridas, certificación técnica del espacio físico, un sistema de manejo adecuado, personal calificado y la capacidad para brindar los tratamientos necesarios.

Traslado y conocimiento por parte del Estado indio

El último pilar requiere que la cooperación trascienda el ámbito privado. Esto implica que el Estado indio debe tener conocimiento oficial de la operación y supervisar el manejo de la especie, garantizando así el cumplimiento de la normativa local respecto a la estancia y protección de los hipopótamos.

Siga leyendo: Minambiente respondió a oferta de trasladar hipopótamos a la India: “No solo se requiere la voluntad”

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos