Confecciones La Montaña, la marca creada por excombatientes de las Farc, será liquidada

Confecciones La Montaña, un proyecto productivo y marca de moda creada por excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación, será liquidada. Así lo anunció Andrés Mauricio Zuluaga, conocido como Martín Batalla, gerente de la cooperativa de excombatientes de Anorí y líder de los proyectos de confecciones de exguerrilleros a nivel nacional. La iniciativa operaba principalmente en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Plancha, en el municipio de Anorí, Antioquia, y durante varios años fue considerada uno de los proyectos más representativos del proceso de reincorporación económica derivado del Acuerdo de Paz firmado en 2016. “Lamento informar a la opinión pública que el proyecto productivo Confecciones La Montaña -Voluntad de Paz-, emblema de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, ha sido liquidado por sus 24 socios fundadores”, manifestó Zuluaga.

La sostenibilidad económica llevó al cierre del proyecto

De acuerdo con el líder del proyecto, la decisión fue tomada después de analizar las posibilidades de mantener la operación y garantizar la estabilidad económica de quienes integraban la iniciativa. “Esto se dio luego de un juicioso análisis acerca de las posibilidades de su sostenibilidad para garantizar una reincorporación económica de sus integrantes. Estaremos publicando algunas fotos con los últimos productos en venta. A todas y todos, muchas gracias por todo el apoyo recibido”, agregó. Con la liquidación, los socios fundadores pondrán fin a uno de los emprendimientos más visibles impulsados por excombatientes en Antioquia dentro de los programas de reincorporación económica.

De antigua sastrería guerrillera a símbolo del proceso de paz