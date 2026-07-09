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Confecciones La Montaña, la marca creada por excombatientes de las Farc, será liquidada

El proyecto productivo, creado por excombatientes de las Farc en Anorí tras el Acuerdo de Paz, anunció su liquidación por falta de condiciones para garantizar su sostenibilidad económica.

  • El proyecto es considerado como uno de los más representativos del proceso de reincorporación económica derivado del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Foto: Redes sociales Confecciones La Montaña
    El proyecto es considerado como uno de los más representativos del proceso de reincorporación económica derivado del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Foto: Redes sociales Confecciones La Montaña
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 27 minutos
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Confecciones La Montaña, un proyecto productivo y marca de moda creada por excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación, será liquidada.

Así lo anunció Andrés Mauricio Zuluaga, conocido como Martín Batalla, gerente de la cooperativa de excombatientes de Anorí y líder de los proyectos de confecciones de exguerrilleros a nivel nacional.

La iniciativa operaba principalmente en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Plancha, en el municipio de Anorí, Antioquia, y durante varios años fue considerada uno de los proyectos más representativos del proceso de reincorporación económica derivado del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“Lamento informar a la opinión pública que el proyecto productivo Confecciones La Montaña -Voluntad de Paz-, emblema de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, ha sido liquidado por sus 24 socios fundadores”, manifestó Zuluaga.

La sostenibilidad económica llevó al cierre del proyecto

De acuerdo con el líder del proyecto, la decisión fue tomada después de analizar las posibilidades de mantener la operación y garantizar la estabilidad económica de quienes integraban la iniciativa.

“Esto se dio luego de un juicioso análisis acerca de las posibilidades de su sostenibilidad para garantizar una reincorporación económica de sus integrantes. Estaremos publicando algunas fotos con los últimos productos en venta. A todas y todos, muchas gracias por todo el apoyo recibido”, agregó.

Con la liquidación, los socios fundadores pondrán fin a uno de los emprendimientos más visibles impulsados por excombatientes en Antioquia dentro de los programas de reincorporación económica.

De antigua sastrería guerrillera a símbolo del proceso de paz

Confecciones La Montaña tiene su origen en la antigua sastrería del Frente 36 de las Farc. Tras la firma del Acuerdo de Paz, el conocimiento adquirido en la elaboración de prendas y equipos de campaña fue transformado en un proyecto empresarial orientado al mercado civil.

La marca se especializó en la confección y comercialización de morrales, riñoneras, bolsos, sudaderas y pantalones. Sus productos lograron posicionarse entre los consumidores por su durabilidad, multifuncionalidad y el uso de materiales de alta resistencia.

Durante su funcionamiento, el proyecto fue presentado como un ejemplo de construcción de paz mediante el emprendimiento y la generación de ingresos para excombatientes en proceso de reincorporación. Sin embargo, la evaluación realizada por sus 24 socios concluyó que no existían las condiciones necesarias para asegurar su sostenibilidad financiera en el largo plazo, lo que llevó a la decisión de liquidar definitivamente la iniciativa.

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