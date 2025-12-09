Conferencia de prensa de la Nobel María Corina Machado en Oslo fue pospuesta

La conferencia de prensa este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue pospuesta, pero debería realizarse durante la jornada, dijo a la AFP el Instituto Nobel en la capital noruega.

“Todo indica que lograremos tener una conferencia de prensa hoy”, indicó a la AFP Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, el secretariado del comité que otorga el premio.

Esta entidad envió poco antes un breve comunicado para anunciar el retraso de este encuentro previsto inicialmente a las 13:00 horas locales.

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad en agosto de 2024, luego de las presidenciales de julio que llevaron a la investidura de Nicolás Maduro.

La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

Aunque el Instituto Nobel afirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, el paradero de la opositora venezolana es un misterio.

No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.