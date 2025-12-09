x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Conferencia de prensa de la Nobel María Corina Machado en Oslo fue pospuesta

El Instituto Nobel hizo el anuncio, sin embargo, confirmó que la líder de la oposición venezolana estará recibiendo el galardón, siendo esta su primera aparición en público desde el mes de enero.

  • Se espera que este miércoles, 10 de diciembre, la líder opositora María Corina Machado reciba el Nobel de paz en Oslo, Noruega. Foto: Getty Images
    Se espera que este miércoles, 10 de diciembre, la líder opositora María Corina Machado reciba el Nobel de paz en Oslo, Noruega. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 8 minutos
bookmark

La conferencia de prensa este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue pospuesta, pero debería realizarse durante la jornada, dijo a la AFP el Instituto Nobel en la capital noruega.

“Todo indica que lograremos tener una conferencia de prensa hoy”, indicó a la AFP Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, el secretariado del comité que otorga el premio.

Lea también: María Corina Machado confirma que irá a la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega

Esta entidad envió poco antes un breve comunicado para anunciar el retraso de este encuentro previsto inicialmente a las 13:00 horas locales.

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad en agosto de 2024, luego de las presidenciales de julio que llevaron a la investidura de Nicolás Maduro.

La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

Aunque el Instituto Nobel afirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, el paradero de la opositora venezolana es un misterio.

No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.

Sin embargo, familiares suyos y una legión de venezolanos en el exilio, entre ellos figuras destacadas de la cultura, política y de medios desaparecidos, viajaron a Oslo para la premiación.

En los últimos meses el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha dicho en varias oportunidades que Machado se encuentra hace meses fuera de Venezuela.

Su entorno mantiene el secreto. Su familia en Oslo asegura que desconocen su paradero y desde el lunes corren versiones de todo tipo sobre su eventual llegada a recibir el Nobel de la Paz dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

También asistirán a la ceremonia en la Municipalidad de Oslo algunos presidentes latinoamericanos invitados por Machado: de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña, anunció la misma Machado en sus redes sociales.

Siga leyendo:

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida