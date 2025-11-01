“Pille, toca acostar a este man”: el crudo testimonio del joven sicario que mató a Miguel Uribe Turbay

Una a una van encajando las fichas para esclarecer el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido mientras se encontraba en el auge de su campaña electoral por la Presidencia de Colombia. El senador fue atacado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá, por un adolescente de 15 años.
Sobre este caso hay al menos nueve capturas, entre ellas la de Jhorman David Mora Silva, conocido con el alias de El Caleño, quien habría contactado al menor para darle instrucciones sobre el asesinato al senador con una pistola Glock calibre 9 mm. Por estos hechos, el adolescente fue condenado a siete años de reclusión en un centro especializado para menores.
