El reguetonero Riko ‘El Monumental’ pasa de los escenarios a los domicilios y asegura enfrentar una difícil situación en Medellín

Este artista urbano es recordado por interpretar algunos éxitos musicales como Feromonas, Una mirada, Déjala volar, entre otras.

  • El cantante Riko ‘El Monumental’ ahora hace domicilios en las calles de Medellín. FOTOS: Capturas de video.
El Colombiano
19 de diciembre de 2025
bookmark

Julián Martínez, más conocido en el reguetón como Riko ‘El Monumental’, asegura estar pasando por una difícil situación desde que se apartó por un tiempo de los escenarios. El cantante paisa contó a sus seguidores, a través de redes sociales, que ahora trabaja como domiciliario en las calles de Medellín. A este artista musical de 39 años lo recordamos por canciones como Feromonas, Una mirada, Déjala volar, entre otras.

Entérese: Exesposa de Daddy Yankee presentó una nueva demanda contra el cantante por $50 millones de dólares

Una de las razones por las que se vio en la obligación de tomar este empleo fue que no tomó buenas decisiones a nivel personal, económico y con su equipo de trabajo.

“Después de un evento de Negros y Blancos, en Pasto, todo cambió porque despedimos a todo el mundo, aunque no dejé de hacer música. Con Julio H creamos un álbum que se llama Diverso, pero después él tomó su propio camino y yo me quedé en el limbo”, explicó Riko, agregando que luego se fue a vivir a Europa como inmigrante y trabajó en cocina y pintura.

@rikoelmonumental Ahí le voy cogiendo el tiro a las grabaciones mis nenes pa poder mostrarles todo y ahora les cuento que pasó hoy 👹🔥 #medellin #viral #rikoelmonumental #colombia ♬ sonido original - RIKO

“Empecé a ver a estos locos (cantantes de reguetón) que triunfaban y yo tenía el ego de pensar que llegaba a Medallo y me pegaba en un momentico. Julio H sí me decía que aprovechara las redes sociales, que me pegaba de una”, agregó.

Riko regresó de Europa, pero no todo fue como esperaba, pues se encontró con una realidad totalmente distinta a la que había imaginado. Sin embargo, al comentar su situación, resaltó que ha recibido el apoyo de sus seguidores y que ya le han llegado solicitudes para reuniones y presentaciones.

“Para los domicilios también me han llamado. Hemos hecho un poco de domicilios y reuniones de la música, porque eso es lo que yo quiero hacer”, aseveró.

@rikoelmonumental Pt 2 muchachos de porque estoy haciendo los domis en la neneca 🏍️👹👹👀👀👀 #medellin #viral #rikoelmonumental #colombia #reggaeton ♬ sonido original - RIKO

“No quiero ser mantenido por nadie. Quiero trabajar y lo voy a hacer como sea, parce, con las uñas y con la moral que tengo. Obviamente me siento triste, pero no quiero inspirar tristeza. Aquí vamos es a camellar y con la ayuda de ustedes vamos a pegar a Riko otra vez”, concluyó.

@rikoelmonumental Solo queda agradecer y apretar durísimo VAMOSSSSS👺👹👌🔥🔥 #medellin #viral #rikoelmonumental #colombia #reggaeton ♬ sonido original - RIKO

Riko cuenta con más de 25 mil suscriptores en su canal de YouTube y con 50 mil seguidores en Instagram. Este artista urbano fue uno de los pioneros del género, estrenando canciones que se mantuvieron en el tiempo y que hasta el día de hoy siguen sonando.

Siga leyendo: Celebrar el vallenato con reguetón: J Balvin estará en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

