Medellín celebrará el Congreso Internacional de Startups con inscripción gratuita y más de 100 inversionistas

Medellín recibirá , del 21 al 24 de octubre de 2025, a más de 100 fondos de inversión, aceleradoras, universidades y corporaciones procedentes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina durante el Congreso Internacional de Startups Iberoamericano 2025, en el Centro Comercial El Tesoro.
El evento está organizado por la Asociación Internacional de Startups, la Red Business Market, Talent Hub, Colombia Business Market, Jaguars Startups y Kontinua Group, con el respaldo de ARCA (Asociación de Rectores del Caribe y América), Unicaribe y la Organización para la Excelencia Educativa de las Américas. La dirección estará a cargo de la colombiana Laura Suárez, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Startups y presidenta de Jaguars Startups.
Según Josu Gómez Barrutia, presidente de la Asociación Internacional de Startups y CEO de la Red Business Market —organizaciones que agrupan a más de 17.000 miembros de 52 países—, este encuentro se ha consolidado como un espacio de “conexión, impacto y transformación” para los agentes de la innovación, la inversión y la educación en Iberoamérica.
“Medellín y Antioquia se han convertido en un laboratorio de innovación y transformación social de referencia en el siglo XXI”, destacó Gómez, al resaltar el papel de la región en la consolidación de un ecosistema emprendedor pujante y de alcance internacional.