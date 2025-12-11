x

Conozca Punta Cana, un paraíso tropical en el mar Caribe

Jeann Carlos Rodríguez Caro
Jeann Carlos Rodríguez Caro
hace 31 minutos
Aguardando en el mar Caribe con aguas turquesas, playas de arena fina y recorridos llenos de adrenalina espera Punta Cana, un lugar de ensueño que agrupa la historia, el sabor dominicano y el hospedaje de lujo. A 1600 km de Medellín y ahora, con vuelos directos, Punta Cana ofrece todo tipo de actividades a los turistas que la visitan. ¿Qué se puede hacer? Embarcarse hacia Isla Saona, refrescarse en un cenote, disfrutar de una piñita colada en un hotel 5 estrellas o recorrer en buggie y acabar empapado de lodo.

Utilidad para la vida