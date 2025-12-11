Conozca Punta Cana, un paraíso tropical en el mar Caribe

Aguardando en el mar Caribe con aguas turquesas, playas de arena fina y recorridos llenos de adrenalina espera Punta Cana, un lugar de ensueño que agrupa la historia, el sabor dominicano y el hospedaje de lujo. A 1600 km de Medellín y ahora, con vuelos directos, Punta Cana ofrece todo tipo de actividades a los turistas que la visitan. ¿Qué se puede hacer? Embarcarse hacia Isla Saona, refrescarse en un cenote, disfrutar de una piñita colada en un hotel 5 estrellas o recorrer en buggie y acabar empapado de lodo.