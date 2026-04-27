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Consejo de Estado le dio ultimatum al Ministerio del Interior para publicar todos sus nombramientos

El alto tribunal encontró que la cartera que dirige Armando Benedetti está omitiendo la publicación de estos actos administrativos.

  • Armando Benedetti, ministro del Interior en el gobierno de Gustavo Petro. FOTO: CORTESÍA DE @MinInterior.
    Armando Benedetti, ministro del Interior en el gobierno de Gustavo Petro. FOTO: CORTESÍA DE @MinInterior.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 44 minutos
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El Consejo de Estado le impuso un plazo de seis meses al Ministerio del Interior para que publique de manera oficial todos los nombramiento que ha hecho, tras constatar irregularidades en la información disponible en su página web.

Según un comunicado distribuido este lunes por el alto tribunal, la decisión fue tomada por la Sección Quinta, en respuesta a una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho

“Durante el análisis del caso, se evidenció que el Ministerio solo tenía disponibles algunos actos correspondientes a 2025 en su página web, sin incluir vigencias anteriores ni los expedidos en 2026. Además, la entidad reconoció la existencia de fallas técnicas que impedían la consulta completa de la información”, advirtió la entidad.

Esto implica que el ministerio liderado por Armando Benedetti deberá publicar, en un plazo máximo de seis meses, “todos los actos de nombramiento omitidos en su página web”.

Esto implica que no solo tendrá que ponerse al día con los que no ha publicado, sino que en adelante tendrá que “garantizar la publicación oportuna de los nuevos actos que expida”.

NOTICIA EN DESARROLLO...

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