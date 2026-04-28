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Factcheck: “No hay caos de seguridad”: dice Petro en plena escalada violenta

El hecho más grave hasta ahora fue el estallido de una bomba al paso de vehículos en Cajibío (Cauca) que deja 21 muertos y 35 heridos.

  • Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Colprensa
    Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El presidente Gustavo Petro afirmó en la noche de este 27 de abril que “no hay un caos de la seguridad” en el país y que los indicadores están en sus niveles más bajos desde 1993, pese a la escalada de violencia en el suroccidente, que deja 31 atentados, 21 muertos y 35 heridos.

El jefe de Estado atribuyó los hechos recientes al “narcotráfico, la cocaína y la economía ilícita del oro”, señalando que responden a disputas entre grupos mafiosos.

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Aun así, Petro aseguró que la tasa de homicidios “se mantiene en niveles similares a los registrados tras el proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos” y que se “mantuvo” en el gobierno de Iván Duque.

Contrario a lo que afirmó el presidente Petro, el país por estos días ha sufrido al menos 31 ataques guerrilleros en el suroccidente de Colombia durante el fin de semana, entre ellos la detonación de una bomba en una carretera de Cajibío, Cauca, que dejó 21 muertos, según el último balance del gobierno.

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El saldo de víctimas fatales por el ataque con explosivos del sábado en el departamento del Cauca ascendió a 21. Desde el viernes se han registrado 31 acciones guerrilleras en tres departamentos de esa región, informaron las FF. MM.

Los ataques son atribuidos a la facción disidente de la guerrilla Farc, conocida como ‘Jaime Martínez’, comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, que se financia principalmente con el tráfico de cocaína.

“La seguridad no ha sido un tema central para Petro”

Mientras el presidente Gustavo Petro asegura que el país no atraviesa “un caos de seguridad” y que las cifras de criminalidad son las más bajas desde 1993, las voces expertas contradicen esta narrativa.

Hugo Acero, experto en temas de seguridad y defensa nacional, sostiene en diálogo con EL COLOMBIANO que el mandatario parece “vivir en otro país” y señala que la política de “Paz Total” ha resultado en un fortalecimiento sin precedentes de los grupos armados ilegales.

Frente a la afirmación presidencial de que la inseguridad está bajo control, Acero presenta un panorama estadístico preocupante.

Según el experto, aunque la tasa de homicidios se mantuvo entre 25 y 26 por cada cien mil habitantes en la última década, para el año 2025 (durante el actual gobierno) esta cifra ascendió a 28.

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Acero advierte que Colombia ha entrado en un “nuevo ciclo de incremento de la violencia” en los últimos cinco años, contradiciendo la percepción de mejora del Ejecutivo.

La realidad en el terreno se ha visto marcada por una reciente ola de terrorismo. En apenas unos días, se registraron 31 atentados que dejaron un saldo de 21 personas muertas y 56 heridos.

Ante estos hechos, Acero cuestiona que el presidente haya optado por emitir opiniones en redes sociales en lugar de liderar soluciones desde las zonas afectadas, como el consejo de seguridad de Cali tras la detonación el viernes pasado de unos explosivos que estaban en una camión parqueado frente al Batallón Pichincha de esa ciudad.

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El análisis de Acero sugiere que sí hay un “deterioro de la seguridad” y es una consecuencia directa de la estrategia gubernamental. Al privilegiar la negociación, establecer ceses al fuego y levantar órdenes de captura, el Estado habría entregado control territorial a las organizaciones criminales.

“La seguridad no ha sido un tema central del presidente; ha sido la paz total, que hasta ahora es un fracaso total”, afirmó el experto. Esta política, según Acero, impidió que la fuerza pública enfrentara a los grupos ilegales, permitiéndoles fortalecerse operativa y financieramente.

Para Acero, el presidente Petro se comporta más como un “analista del terrorismo” que como un jefe de Estado, evadiendo su responsabilidad constitucional al culpar a administraciones pasadas o a mandatarios locales.

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Asimismo, Acero calificó de “mezquina” la utilización política de la violencia por parte del oficialismo. Ante las sugerencias de sectores afines al gobierno de que los ataques armados benefician a la oposición, el experto fue enfático: “De estos hechos nadie sale beneficiado... los únicos que salen perjudicados somos todos los colombianos, particularmente las víctimas”.

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