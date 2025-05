¡Sin experiencia pero con actitud! Claves para conseguir su primer empleo

Además, la experta señaló que en ese orden de ideas el primer error es no saber muy bien hacia dónde quiere orientar su proceso y, por ende, las personas le apuntan a ofertas laborales que no son afines con sus habilidades o perfil profesional.

Para los reclutador es vital revisar que los datos esenciales como nombres, números de contacto e información profesional esté completa para evitar perder la oportunidad por un descuido.

“Y no por ser concreta es menos relevante. No tengan temor de que si no está extensa (la hoja de vida), no está bien. Lo importante es que sea muy concreta y tenga la información suficiente para que los equipos de selección puedan revisarla”, explicó la experta en selección y atracción de talento.

