Señalados de megafraude a PDVSA y magnate desautorizado por Trump entraron al corazón de Ecopetrol bajo Roa

Caracol Radio tuvo acceso a documentos internos de Ecopetrol, contratos societarios y un informe de la firma de inteligencia de riesgos Control Risks que revelan una de las tramas más perturbadoras en la historia reciente de la petrolera estatal colombiana: Alejandro Betancourt López y Francisco Convit Guruceaga.
Los dos son identificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) como conspiradores en el robo de US$1.200 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Ambos han sido objeto de múltiples investigaciones judiciales internacionales. Como conoció esta redacción, Betancourt fue detenido dos veces en Londres en 2025, la última vez bajo una orden de extradición emitida desde Suiza, en el marco de pesquisas por blanqueo de capitales y desvío de fondos públicos venezolanos. Convit, imputado formalmente en EE. UU. desde 2018, permanece prófugo.
En la lista también está Harry Sargeant III, quien es señalado en el Congreso norteamericano por “pillaje de guerra” y desautorizado públicamente por Donald Trump en febrero de 2026.
Estos tres nombres penetraron el ecosistema de negocios de Ecopetrol durante la presidencia de Ricardo Roa.
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La permanencia de estos actores dentro de estructuras vinculadas a Ecopetrol ocurrió mientras Ricardo Roa enfrentaba presiones por investigaciones disciplinarias y cuestionamientos sobre su gestión.
Un contrato celebrado en 2024 entre Ecopetrol y la firma internacional Covington & Burling LLP, destinado inicialmente a evaluar impactos reputacionales en torno a las pesquisas sobre Roa, fue modificado mediante un “otrosí” que elevó su valor de US$875.000 a US$5,8 millones, sin autorización de la Junta Directiva, lo que detonó investigaciones disciplinarias y auditorías internas.
Incluso el caso condujo a la apertura de indagaciones formales contra altos directivos y funcionarios del área de cumplimiento, incluidos quienes tenían la responsabilidad de revisar estructuras societarias como las de Genser Power Inc.