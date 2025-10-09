La millonada que costará la consulta del Pacto Histórico y las razones por las que el ganador no podría participar en el frente amplio en marzo del 26

Lo que es una victoria en el corto plazo para el petrismo podría ser una derrota a mediano plazo. Este martes, según la propia Registraduría, quedó claro que sí habrá consulta, pero será interpartidista y no interna.

La consulta “solicitada por varios partidos, los cuales, dentro del término legal, es decir, el 26 de septiembre, ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos. Por lo tanto, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano”, dijo el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez.

Esta diferencia, la de que es interpartidista y no interna, es clave porque a inicio de semana se cayó la medida cautelar que le dio vía libre a la consulta interna de la coalición y que en teoría era el mejor escenario; precisamente, el candidato que gane en octubre podía participar en marzo en otra consulta llamada “frente amplio” con otros sectores de la izquierda y el centro político.

Pero ahora ya no, según varios juristas y organizaciones como la Mesa de Observación Electoral (MOE).

De hecho, en diálogo con EL COLOMBIANO, el senador Iván Cepeda dijo que “la inscripción debe hacerse de tal manera que sea una consulta partidista, eso significa que la persona no quede inhabilitada para poder participar en el mes de marzo en una consulta interpartidista (...) Eso podría generar la situación de que la persona quede obligada a ir a primera vuelta y no pueda participar en la consulta del Frente Amplio”.