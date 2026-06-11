¿Para qué le sirve a Colombia estar en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU?

Una mayor notoriedad en la diplomacia internacional, en medio de un agitado ambiente de conflictividad global, puede ser el rédito que el gobierno de Colombia saque de su paso temporal por la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Esta semana el presidente Gustavo Petro viajó a la sede del organismo multilateral, en Nueva York (Estados Unidos), para liderar la primera reunión, bajo el lema de “Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera”.
Esa región está afectada en la actualidad por conflictos que enfrentan a Israel contra Líbano, Palestina e Irán; esta última nación, además, está en pugna contra Estados Unidos, hecho que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz y perjudica los mercados globales de energía.
A esta situación se suman la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto interno en Sudán, los choques entre India y Pakistán, entre otros.
Petro centró su discurso en los problemas que produce el uso inadecuado de la Inteligencia Artificial (IA), y no desaprovechó el escenario para defender las tesis de su gobierno.
“El poder de la inteligencia artificial está detrás de los hechos de violencia de Belfast como está actualmente atrás de los hechos de violencia en Colombia”, argumentó.
Al margen de su discurso, ¿por qué es importante estar en el Consejo de Seguridad de la ONU, y cómo podría beneficiarse Colombia?