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¿Para qué le sirve a Colombia estar en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU?

Nuestro país ejercerá esa función durante un mes. El presidente Gustavo Petro lideró la primera reunión esta semana.

  • Gustavo Petro liderando la reunión del Consejo de Seguridad, junto a la canciller Rosa Villavicencio y la embajadora ante la ONU, Leonor Zalabata. FOTO: CORTESÍA DE PRESIDENCIA.
    Gustavo Petro liderando la reunión del Consejo de Seguridad, junto a la canciller Rosa Villavicencio y la embajadora ante la ONU, Leonor Zalabata. FOTO: CORTESÍA DE PRESIDENCIA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Una mayor notoriedad en la diplomacia internacional, en medio de un agitado ambiente de conflictividad global, puede ser el rédito que el gobierno de Colombia saque de su paso temporal por la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Esta semana el presidente Gustavo Petro viajó a la sede del organismo multilateral, en Nueva York (Estados Unidos), para liderar la primera reunión, bajo el lema de “Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera”.

Esa región está afectada en la actualidad por conflictos que enfrentan a Israel contra Líbano, Palestina e Irán; esta última nación, además, está en pugna contra Estados Unidos, hecho que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz y perjudica los mercados globales de energía.

A esta situación se suman la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto interno en Sudán, los choques entre India y Pakistán, entre otros.

Petro centró su discurso en los problemas que produce el uso inadecuado de la Inteligencia Artificial (IA), y no desaprovechó el escenario para defender las tesis de su gobierno.

“El poder de la inteligencia artificial está detrás de los hechos de violencia de Belfast como está actualmente atrás de los hechos de violencia en Colombia”, argumentó.

Al margen de su discurso, ¿por qué es importante estar en el Consejo de Seguridad de la ONU, y cómo podría beneficiarse Colombia?

Según el sitio oficial de Naciones Unidas en internet, “el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. Éste es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados Miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir”.

La selección de los 15 miembros se actualiza cada dos años, con excepción de cinco miembros permanentes, que tienen el poder de vetar las resoluciones: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido.

Y entre esos 15 miembros, la presidencia se rotará mensualmente. A Colombia le corresponde el turno del 1 al 30 de junio de 2026.

Más allá del mandato temporal, “es necesario tener claro que lo más importante es que Colombia haya sido elegido como uno de los 15 miembros del Consejo de Seguridad para el periodo 2026-2027”, opinó Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.

A su juicio, esta designación se da “en un momento fundamental en el Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta los diferentes escenarios que se están viviendo a nivel mundial, que van en contra de lo establecido por Naciones Unidas”.

Agregó que este momento clave le dará una mayor visibilidad internacional a Colombia, aunque con la salvedad de que la función apenas dura 30 días.

“Lo que se trata es de mantener ese dinamismo, organizar esas reuniones, lo que le da un protagonismo al país, es un momento supremamente complejo para el Consejo de Seguridad, en la medida en que allí como miembros permanentes están Estados Unidos, Rusia y China, que están jugando un papel fundamental dentro de los conflictos actuales”, dijo el experto.

Una visión diferente ofreció Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Eafit.

“El Consejo de Seguridad es el único cuerpo, de los dos que tiene la ONU, donde se toman decisiones importantes, comparada con la Asamblea General. Sin embargo, se compone de los miembros permanentes que invitan temporalmente a los países no relevantes para que parezca que tienen alguna importancia, pero su papel es puramente simbólico y no ejercen poder alguno, incluso si ostentan coyunturalmente la supuesta presidencia”, advirtió.

Desde su perspectiva, “para Colombia es algo solamente simbólico, porque es solo un invitado de piedra en un organismo como la ONU, que en asuntos de seguridad es cada vez menos influyente y no tiene capacidad de influencia real”.

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Colombia tiene programadas otras dos reuniones en el Consejo, lideradas por sus delegados. El 17 de junio habrá una sesión sobre “Mujer, Paz y Seguridad”, con participación de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio; y el 24 de junio otra cita sobre “Niñez y Conflicto”, bajo la responsabilidad de la embajadora del país ante la ONU, Leonor Zalabata.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: A Petro no le bastaron las redes sociales: Ahora amplificó sus polémicos trinos en el Consejo de Seguridad de la ONU.

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