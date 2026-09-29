Contraloría alerta por posibles pagos sin debido respaldo por $88.0000 millones del MinIgualdad

Tras varias denuncias por el manejo de recursos, la Contraloría puso la lupa sobre el Ministerio de Igualdad, actualmente en liquidación. El organismo de control adelanta diligencias para reconstruir el recorrido del presupuesto asignado a la cartera entre 2023 y 2026 y verificar cómo fueron realizadas las transferencias, los contratos y los pagos. Le puede interesar: Llegó el fin del Ministerio de la Igualdad: así fue su corta historia Uno de los principales focos de la revisión es una alerta relacionada con pagos por más de $88.000 millones que tendrían insuficiencia documental. El contralor Jorge Laverde explicó que el objetivo de la actuación es establecer qué ocurrió con esos desembolsos. La lupa también está puesta en la Fiduagraria, administradora de FonIgualdad, creado como el brazo financiero y de contratación flexible del Ministerio de la Igualdad.

“Nuestro deber es establecer los hechos, determinar las responsabilidades que correspondan y proteger cada peso de los colombianos”. La Contraloría aclaró que la revisión todavía está en curso, por lo que el hallazgo no significa, por sí mismo, que se haya un detrimento patrimonial.

La revisión sobre $2,78 billones

La actuación comprende los recursos asignados al Ministerio de Igualdad durante cuatro años. Según la Contraloría, entre 2023 y 2026 la cartera recibió $2,78 billones, por lo que el organismo de control hará un recorrido sobre la ejecución de ese presupuesto. La revisión incluye las transferencias realizadas, las instrucciones impartidas al fondo encargado de administrar los recursos, los contratos y los pagos efectuados. Las diligencias de policía judicial se desarrollan tanto en las instalaciones del Ministerio como en Fiduagraria, entidad encargada de administrar FonIgualdad. Durante ese periodo, FonIgualdad habría recibido más de $930.000 millones provenientes de la Nación. Ahora la Contraloría busca establecer cuánto de ese dinero fue ejecutado, cuáles son los saldos disponibles y qué obligaciones permanecen pendientes. “Reconstruiremos el recorrido del presupuesto entre 2023 y 2026, las transferencias, las instrucciones impartidas al fondo y los pagos”, señaló el contralor. Todo esto mientras la cartera, que fue promesa insignia del gobierno Petro, se encuentra en proceso de liquidación después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que creó la entidad. ¿Y por qué resolvió eso la Corte? Porque el proceso mediante el cual se había creado en el Congreso no incluía su aval fiscal; luego el Legislativo no resolvió el asunto. Ante este escenario, el Gobierno inició el proceso de liquidación de la cartera y la definición de qué programas, funciones y recursos pasarán a otras entidades del Estado.

Una alerta que ya había puesto la Contraloría sobre FonIgualdad

La nueva revisión ocurre después de que la Contraloría hubiera advertido, en enero de 2026, sobre una baja ejecución presupuestal de FonIgualdad durante la vigencia 2024. En esa auditoría, el organismo de control señaló que el fondo recibió $1,9 billones del Ministerio de Igualdad. Sin embargo, se establecieron compromisos contractuales equivalentes al 25 % del valor apropiado, pero los pagos efectivos llegaron apenas al 3,08 %. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La auditoría también estableció que 12 de los 25 programas de inversión previstos para ese año no registraron ejecución. Entre los programas con mayores niveles de ejecución estuvieron Jóvenes en Paz, con 87 %, y el Programa Nacional del Cuidado, con 85 %. Otro de los datos revisados por la Contraloría corresponde a una transferencia realizada en diciembre de 2023. En ese momento, el Ministerio de Igualdad trasladó $469.047 millones a FonIgualdad. Durante la vigencia auditada de 2024, el fondo ejecutó el 25,30 % de esos recursos, equivalente a $118.652 millones. La diferencia entre los recursos trasladados y los efectivamente ejecutados hizo parte de las observaciones formuladas por el organismo de control sobre la gestión presupuestal del fondo. En los gastos de funcionamiento, FonIgualdad reportó una ejecución del 98 %, con compromisos por $13.040 millones. El comportamiento fue distinto en los recursos destinados a inversión.

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