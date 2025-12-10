‘123456’, ‘admin’ y ‘password’: esta es la lista de contraseñas más comunes y fáciles de hackear en Colombia en 2025

Un nuevo estudio global reveló cuáles son las contraseñas más utilizadas en 2025 y confirmó que, pese a las advertencias de ciberseguridad, millones de usuarios siguen recurriendo a combinaciones fáciles de adivinar.
Las contraseñas son muy similares a las usadas por los colombianos de acuerdo con el ranking elaborado por NordPass, proveedor internacional de gestión de contraseñas.
En los primeros puestos, las claves más utilizadas en el país aparecen combinaciones como “123456”, “admin” y “123456789”, seguidas de variaciones numéricas igual de fáciles de anticipar, como “12345678”, “12345”, “1234567890”, “12345678910” y “1234567”. Entre las palabras más recurrentes también figuran “password”, “cuchilla” y “1luser”, mientras que muchas de las contraseñas están asociadas a Colombia como “Colombia2022”, “Colombia123”, “Colombia2020” y “Colombia2021”.
El estudio muestra además el uso de claves que combinan nombres propios o referencias familiares, como “familiar”, “santiago” o “clave123”.
A nivel global, la investigación fue realizada por Comparitech, una plataforma internacional especializada en análisis de seguridad informática y protección de datos, que examinó más de 2.000 millones de contraseñas obtenidas de cuentas reales filtradas en foros y canales de violación de datos a lo largo de este año.
Los investigadores explicaron que “recopilaron más de 2 mil millones de credenciales de cuentas de foros sobre filtraciones de datos en Telegram y otros canales” y que, para garantizar la vigencia de los registros, “correlacionaron los datos con los informes de filtraciones publicados por organizaciones o preguntaron directamente al usuario que los publicó su antigüedad”.