‘123456’, ‘admin’ y ‘password’: esta es la lista de contraseñas más comunes y fáciles de hackear en Colombia en 2025

Un nuevo estudio global reveló cuáles son las contraseñas más utilizadas en 2025 y confirmó que, pese a las advertencias de ciberseguridad, millones de usuarios siguen recurriendo a combinaciones fáciles de adivinar. Las contraseñas son muy similares a las usadas por los colombianos de acuerdo con el ranking elaborado por NordPass, proveedor internacional de gestión de contraseñas. En los primeros puestos, las claves más utilizadas en el país aparecen combinaciones como “123456”, “admin” y “123456789”, seguidas de variaciones numéricas igual de fáciles de anticipar, como “12345678”, “12345”, “1234567890”, “12345678910” y “1234567”. Entre las palabras más recurrentes también figuran “password”, “cuchilla” y “1luser”, mientras que muchas de las contraseñas están asociadas a Colombia como “Colombia2022”, “Colombia123”, “Colombia2020” y “Colombia2021”. El estudio muestra además el uso de claves que combinan nombres propios o referencias familiares, como “familiar”, “santiago” o “clave123”. A nivel global, la investigación fue realizada por Comparitech, una plataforma internacional especializada en análisis de seguridad informática y protección de datos, que examinó más de 2.000 millones de contraseñas obtenidas de cuentas reales filtradas en foros y canales de violación de datos a lo largo de este año. Lea aquí: Explotación silenciosa: uno de cada 40 jóvenes ha sido víctima de explotación sexual digital Los investigadores explicaron que “recopilaron más de 2 mil millones de credenciales de cuentas de foros sobre filtraciones de datos en Telegram y otros canales” y que, para garantizar la vigencia de los registros, “correlacionaron los datos con los informes de filtraciones publicados por organizaciones o preguntaron directamente al usuario que los publicó su antigüedad”.

Las contraseñas más comunes en Colombia. FOTO: NORDPASS

Solo se incluyeron contraseñas que hubieran sido comprometidas durante 2025. Los resultados mostraron que las contraseñas más comunes del mundo continúan siendo sorprendentemente básicas. Encabezando la lista aparece “123456”, seguida de “admin” y “password”. También figuran en los primeros puestos combinaciones como “12345678”, “123456789”, “1234”, “Aa123456”, “12345”, “contraseña”, “123123” y “1234567890”. El análisis permitió identificar patrones de comportamiento que, según los investigadores, evidencian una fuerte tendencia a la simplicidad y a la repetición de secuencias.

Las contraseñas más utilizadas alrededor del mundo. FOTO: Comparitech

“Una muestra de la pereza humana”, aseguró el reporte por el hallazgo de que una cuarta parte de las 1.000 contraseñas principales estaba compuesta únicamente por números. El 38,6 % contenía la secuencia ascendente “123”, otro 2 % la secuencia descendente “321” y el 3,1 % incluía la cadena “abc”. Entre las combinaciones más repetidas también aparecieron claves formadas por un solo carácter: “111111” ocupó el puesto 18 y “********” el 35. Además de números y letras fáciles de anticipar, muchas de las contraseñas más comunes incorporaban palabras ampliamente usadas. Entérese: ¿Adiós a HBO Max? Netflix comprará a Warner Bros por más de USD 83.000 millones El 3,9 % de las 1.000 principales contenía alguna variación de “pass” o “password”, el 2,7 % incluía una variación de “admin”, el 1,6 % integraba la cadena “qwerty” y el 1 % contenía la palabra “bienvenida”. Incluso referencias culturales aparecieron de manera recurrente. “Minecraft” se ubicó en el puesto número 100 con casi 70.000 apariciones, sin contar otras 20.000 registradas con la variante “Minecraft”. En contraste, “123456” apareció 7,6 millones de veces. Otro caso destacado fue “India@123”, que ocupó el puesto 53 y llamó la atención por ser una contraseña muy común, aunque menos genérica que las demás.