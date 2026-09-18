Sin Quiñones pero con Chucky Lozano, los convocados por México para duelo contra Colombia

Con el regreso de Hirving “Chucky” Lozano, Rafael Márquez anunció el jueves su primera convocatoria como director técnico de la selección mexicana para los partidos amistosos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Lozano, de 31 años, que juega en Los Ángeles Galaxy de la MLS, vuelve al Tri diez meses después de su último partido, un amistoso empatado 0-0 contra Uruguay el 15 de noviembre de 2025 y tras su ausencia en el Mundial de Norteamérica 2026.

“La responsabilidad de hacer mi primera convocatoria de la selección es algo que me enorgullece, es mucha responsabilidad convocar a seleccionados que sienten el orgullo de ser mexicanos”, dijo Rafa Márquez en un video publicado en las redes sociales del Tri.

La nómina de 30 jugadores confeccionada por Márquez incluye a 17 jugadores que participaron en el Mundial 2026, entre ellos el juvenil Gilberto Mora, mediocampista del Tijuana de 17 años.

Mora fue una de las revelaciones del Mundial 2026, en el que México, uno de los países sede, llegó hasta octavos de final donde lo eliminó Inglaterra en el estadio Azteca.