Video | Este es Julián Quiñones, el colombo-mexicano que anotó el primer gol del Mundial 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 empezó con la celebración de un golazo con raíces colombianas. El reloj del Estadio Azteca marcaba el minuto nueve cuando Julián Andrés Quiñones alteró el orden del recinto, generando la euforia de los hinchas, tras marcar el primer gol de la cita orbital que comenzó este jueves 11 de junio. Le puede interesar: En vivo | México (1) - Sudáfrica (0): El colombiano Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial de Norteamérica Al empujar el balón contra la red de Sudáfrica, el delantero colombo-mexicano no solo anotó el primer gol de la Copa Mundial de la Fifa 2026, sino que se transformó en el primer futbolista de la Concacaf en abrir el marcador global de una cita mundialista en el siglo XXI.

Además, el gol del colombiano-mexicano se convirtió en el tercero más rápido de la Selección de México en la historia de los mundiales (al minuto 9) y el primer tanto anotado por un colombiano que no juega con el seleccionado tricolor en un Mundial. De esta manera, el golazo de Quiñones quedó ocupando el segundo lugar en la historia mexicana, solo debajo del gol de Luis Flores, quien convirtió al minuto 3 contra Paraguay en la fase de grupos del Mundial de México 1986; y del que hizo Rafael Márquez, al minuto 6, frente a Argentina en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

El gol que viajó de Magüí Payán al estadio Azteca de México en el Mundial 2026: la historia de Julián Quiñones

El atacante, nacido en el municipio Magüí Payán, departamento de Nariño, el 24 de marzo de 1997, completó así el camino de una decisión deportiva que lo llevó a elegir la camiseta de la Selección de México tras su proceso de nacionalización. Y es que el impacto del gol de Quiñones en el estreno de México en el Mundial, de locales y ante su gente, coincide con su reciente consagración en la Liga Profesional Saudí durante la temporada 2025-2026. Con la camiseta del club Al-Qadsiah, equipo que lo adquirió el pasado mes de junio de 2024 por 16 millones de dólares, el delantero finalizó el torneo local como el máximo goleador del certamen con 33 anotaciones.

Julian Quiñones en el club Al-Qadsiah. FOTO: Tomada de redes sociales de la Roshn Saudi League @SPL_EN

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bajo las órdenes del director técnico Brendan Rodgers, el futbolista superó en las jornadas de cierre a atacantes como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo, rendimiento que incluyó un triplete frente a Al-Ittihad y que derivó en la extensión de su contrato con el equipo de Arabia Saudí hasta el año 2029.

La huella en México y su participación a doble bandera