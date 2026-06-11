Video | Este es Julián Quiñones, el colombo-mexicano que anotó el primer gol del Mundial 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 empezó con la celebración de un golazo con raíces colombianas. El reloj del Estadio Azteca marcaba el minuto nueve cuando Julián Andrés Quiñones alteró el orden del recinto, generando la euforia de los hinchas, tras marcar el primer gol de la cita orbital que comenzó este jueves 11 de junio.
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Al empujar el balón contra la red de Sudáfrica, el delantero colombo-mexicano no solo anotó el primer gol de la Copa Mundial de la Fifa 2026, sino que se transformó en el primer futbolista de la Concacaf en abrir el marcador global de una cita mundialista en el siglo XXI.