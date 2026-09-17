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Con Rengifo, Jhon Arias y sin Luis Díaz: estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de septiembre y octubre

El seleccionado colombiano tendrá tres partidos amistosos contra los equipos de México, Paraguay y Perú.

  • El futbolista chocoano Jhon Arias es el candidato para heredar el número diez que llevó, desde 2012, James Rodríguez. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El futbolista chocoano Jhon Arias es el candidato para heredar el número diez que llevó, desde 2012, James Rodríguez. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Más de dos meses después de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Norteamérica, el técnico argentino vuelve a entregar una lista de convocados para un par de partidos del elenco tricolor. La Sele disputará tres partidos amistosos entre finales de septiembre y los primeros días de octubre por la fecha Fifa “extendida” (serán tres partidos).

Los duelos contra los seleccionados de México, Paraguay y Perú, representarán el inicio del nuevo ciclo del entrenador al frente del seleccionado criollo con miras a la Copa América del 2028 y las eliminatorias del Mundial 2030.

Este llamado tendrá una particularidad: será el primero en el que no estén ni James Rodríguez, ni Juan Fernando Quintero, grandes referentes del equipo nacional en los últimos diez años, después de que anunciaron que dejaban su puesto en la Selección tras la participación del cuadro criollo en Norteamérica 2026.

¿Quiénes fueron los convocados por Néstor Lorenzo para la fecha Fifa?

Aldair Quintana

Alvaro Montero

Kevin Mier
Álvaro Angulo
Daniel Muñoz
Dávinson Sánchez
Édier Ocampo
Jhon Lucumí
Kevin ANdrade
Roger Caicedo
Samuel Velásquez

Daniel Arcila
Gustavo Puerta
Jaminton Campaz
Jhon Arias

Jhon Solís

Juan Rengifo

Kevin Castaño
Matías Orozco

Richard Ríos
Yaser Asprilla

Jaun Durán
Kevin Viveros
Luis Suárez
Óscar Perea

Luis Díaz
Jhon Arias

Noticia en desarrollo...

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