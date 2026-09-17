Con Rengifo, Jhon Arias y sin Luis Díaz: estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de septiembre y octubre

Más de dos meses después de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Norteamérica, el técnico argentino vuelve a entregar una lista de convocados para un par de partidos del elenco tricolor. La Sele disputará tres partidos amistosos entre finales de septiembre y los primeros días de octubre por la fecha Fifa “extendida” (serán tres partidos).

Los duelos contra los seleccionados de México, Paraguay y Perú, representarán el inicio del nuevo ciclo del entrenador al frente del seleccionado criollo con miras a la Copa América del 2028 y las eliminatorias del Mundial 2030.

Este llamado tendrá una particularidad: será el primero en el que no estén ni James Rodríguez, ni Juan Fernando Quintero, grandes referentes del equipo nacional en los últimos diez años, después de que anunciaron que dejaban su puesto en la Selección tras la participación del cuadro criollo en Norteamérica 2026.