¡Pilas! Se acaba el tiempo para postular proyectos al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico

A partir de este martes 19 de agosto, comienzan a vencerse los plazos de la convocatoria de la Fase II del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), en 16 modalidades.
Esta fase de la convocatoria ofrece más de $16 mil millones para el desarrollo, la producción y la preservación del cine colombiano. Las 16 modalidades que hacen parte de la convocatoria se entregan a la producción y realización de cortometrajes y largometrajes regionales, étnicos, de ficción, documental, y animación; coproducciones minoritarias y posproducción.
Este martes se cierran las modalidades de Realización de cortometrajes de animación, que ofrece $255 millones; la de producción de largometrajes de animación, por $2.240 millones; la de coproducciones minoritarias de largometrajes, por $1.200 millones de pesos, y la de cortometraje infantil, por $180 millones de pesos.