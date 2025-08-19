x

¡Pilas! Se acaba el tiempo para postular proyectos al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico

Hay 16 modalidades de participación y se ofrecen $16 mil millones para el desarrollo, la producción y la preservación del cine colombiano.

  • Hay más de 16 modalidades de participación entre ficción, animación, infantil, regional, étnica y documental. Foto EL COLOMBIANO.
    Hay más de 16 modalidades de participación entre ficción, animación, infantil, regional, étnica y documental. Foto EL COLOMBIANO.
Colprensa
hace 10 minutos
bookmark

A partir de este martes 19 de agosto, comienzan a vencerse los plazos de la convocatoria de la Fase II del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), en 16 modalidades.

Esta fase de la convocatoria ofrece más de $16 mil millones para el desarrollo, la producción y la preservación del cine colombiano. Las 16 modalidades que hacen parte de la convocatoria se entregan a la producción y realización de cortometrajes y largometrajes regionales, étnicos, de ficción, documental, y animación; coproducciones minoritarias y posproducción.

Este martes se cierran las modalidades de Realización de cortometrajes de animación, que ofrece $255 millones; la de producción de largometrajes de animación, por $2.240 millones; la de coproducciones minoritarias de largometrajes, por $1.200 millones de pesos, y la de cortometraje infantil, por $180 millones de pesos.

Los interesados pueden inscribir sus propuestas en la siguiente página https://www.convocatoriafdc.com/.

Estas son las categorías, el monto que se asigna y la fecha de cierre de cada una.

Documental (4 modalidades)

- Realización de cortometrajes de documental: $180 millones (Cierra el 11 de septiembre de 2025).

- Realización de largometrajes de documental – Categoría 1 (primera película de director/a colombiano/a): $1.200 millones de pesos. (Cierra el 8 de septiembre de 2025).

- Realización de largometrajes de documental– Categoría 2 (segunda película en adelante): $800 millones de pesos. (Cierra el 8 de septiembre de 2025).

- Posproducción de largometrajes documentales: $ 495 millones (Cierra el 5 de septiembre de 2025).

Animación (2 modalidades)

- Realización de cortometrajes de animación: estímulos por $255 millones de pesos. (Cierra el 19 de agosto de 2025).

- Producción de largometrajes de animación: estímulos por $2.240 millones de pesos. (Cierra el 19 de agosto de 2025).

Poblaciones étnicas (2 modalidades)

- Realización de cortometrajes de poblaciones étnicas: estímulos por $120 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

- Realización de largometrajes de poblaciones étnicas: estímulos por $800 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

Regional (2 modalidades)

- Realización de cortometrajes: Relatos Regionales: estímulos por $2.100 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

- Realización de largometrajes regionales: estímulos por $2.340 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

Ficción (4 modalidades)

- Categoría 1: Producción de largometrajes de ficción: para primera película de empresa productora colombiana y primera película de director(a) colombiano(a) – $950 millones de pesos. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

- Categoría 2: Producción de largometrajes de ficción por $3.150 millones, con tres estímulos de $1.050 millones cada uno. (Cierra el 21 de agosto de 2025).

- Realización de cortometrajes de ficción: estímulos por $120 millones de pesos (Cierra el 21 de agosto de 2025).

- Posproducción de largometrajes de ficción: estímulos por $495 millones de pesos (Cierra el 21 de agosto de 2025).

Coproducciones minoritarias

- Coproducciones minoritarias de largometrajes colombianos: estímulos por $1.200 millones de pesos. (Cierra el 19 de agosto de 2025)

Cortometraje infantil

- Realización de cortometraje infantil: estímulos por $180 millones de pesos.

(Cierra el 19 de agosto de 2025).

