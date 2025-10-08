Trabaja en Corautos: hay vacantes en el sector automotriz en Medellín, Bogotá y más ciudades

La empresa Corautos Andino, representante en Colombia de las marcas Foton y Dongfeng, anunció nuevas oportunidades laborales en diferentes regiones del país. La compañía está en busca de personal para las áreas de mecánica automotriz, servicio técnico y ventas, con vacantes disponibles principalmente en Medellín y Bogotá, pero también en Cali, Cartagena, Neiva y otras ciudades. Con más de dos décadas de experiencia en el sector automotor, Corautos Andino se define como una organización que impulsa el progreso del país “rodando con pasión y compromiso”. Su equipo trabaja con el propósito de brindar soluciones de movilidad confiables y de calidad, acompañando a los clientes desde la venta hasta el servicio postventa.

Actualmente, la compañía ofrece un amplio portafolio de vehículos de trabajo y transporte, respaldo en repuestos originales y asistencia técnica especializada, lo que la convierte en un referente dentro del sector automotor colombiano. “En Corautos no solo vendemos vehículos: construimos confianza, generamos movimiento y creamos oportunidades reales para avanzar”, destaca la organización en su landing de Magneto. Le puede interesar: Bogotá tiene más de 10.800 vacantes con contrato indefinido: los sectores que más están contratando

Oportunidades laborales disponibles en Corautos

Corautos Andino busca nuevos talentos apasionados por los vehículos y el servicio al cliente. FOTO: GETTY

Las vacantes disponibles son perfiles como técnicos mecánicos, asesores comerciales, jefes de taller y personal de atención al cliente, entre otros. La empresa busca personas apasionadas por los vehículos, con actitud de servicio, orientación al logro y compromiso con la innovación.

Vacantes más destacadas

Técnico Mecánico C - 30673

Salario a convenir. Requisitos: - Título técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz o áreas afines. - Mínimo 1 año de experiencia como técnico mecánico. - Conocimiento en sistemas automotrices, diagnóstico básico y mecánica de patios en vehículos pesados. - Manejo de herramientas de medición y atención al detalle. Responsabilidades: Realizar mantenimiento preventivo y predictivo a vehículos, apoyando diagnósticos, ajustes y reparaciones mecánicas bajo la guía del Supervisor de Servicio Posventa. - Asegurar el cumplimiento de los estándares de inspección y mantenimiento de la marca. Aplique aquí.

Auxiliar De Operaciones Logístico-Temporal - Medellín

Salario a convenir. Requisitos: - Ser bachiller académico. - Un (1) año de experiencia ejecutando labores en áreas de logística y lavado de automoviles. Responsabilidades: - Realizar las actividades relacionadas con la operación logística y de alistamiento tales como: recepción, toma de improntas, chequeo, reporte de novedades, pre ensamble y disposición final del vehículo cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos por la Unidad de Negocio. Postúlese en este enlace.

Jefe comercial Vehículos Eléctricos - Bogotá

Salario a convenir. Requisitos: - Experiencia en construcción y análisis de indicadores de gestión. - Capacidad para inspirar y liderar equipos hacia resultados ambiciosos. - Mentalidad innovadora y visión estratégica del mercado automotriz. Responsabilidades: - Liderar la estrategia comercial de vehículos eléctricos, garantizando rentabilidad, crecimiento y satisfacción del cliente. - Investigar y generar alianzas estratégicas externas para abrir nuevas fuentes de ingreso y oportunidades de negocio. Envíe la hoja de vida.

Cajero - Barranquilla

Salario a convenir. Requisitos: - Formación académica: Técnica en contabilidad, administración o afines. - Experiencia laboral: un año en roles afines. - Conocimiento en procesos de facturación, medios de pago y servicio al cliente. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las vacantes por medio de Magneto?