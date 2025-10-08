Trabaja en Corautos: hay vacantes en el sector automotriz en Medellín, Bogotá y más ciudades

La empresa Corautos Andino, representante en Colombia de las marcas Foton y Dongfeng, anunció nuevas oportunidades laborales en diferentes regiones del país. La compañía está en busca de personal para las áreas de mecánica automotriz, servicio técnico y ventas, con vacantes disponibles principalmente en Medellín y Bogotá, pero también en Cali, Cartagena, Neiva y otras ciudades.
Con más de dos décadas de experiencia en el sector automotor, Corautos Andino se define como una organización que impulsa el progreso del país “rodando con pasión y compromiso”. Su equipo trabaja con el propósito de brindar soluciones de movilidad confiables y de calidad, acompañando a los clientes desde la venta hasta el servicio postventa.