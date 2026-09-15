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EN VIVO | Día clave en imputación a Miguel Quintero y sus amigos por presunta corrupción

Se espera que, luego de que la fiscal del caso haga aclaraciones pedidas por la defensa, el juez diga si avala o no la imputación; es posible también que aborden la petición de cárcel.

  • El abogado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios (der.) puso en cuestión el cargo por peculado. FOTO: IMAGEN DE AUDIENCIA
    El abogado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios (der.) puso en cuestión el cargo por peculado. FOTO: IMAGEN DE AUDIENCIA
Redacción El Colombiano
hace 32 minutos
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La audiencia de imputación de cargos a Miguel Quintero (el hermano del exalcalde Daniel Quintero) y a otras tres personas cercanas a él por supuesta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) se ha extendido más de lo que algunos pensaban, pero este martes podría darse determinación importante: se espera que el juez que actúa en el caso defina si avala o no la imputación que está haciendo la Fiscalía.

Le recomendamos leer: “Les pusieron abogados para amenazarlos, no para defenderlos”: alcalde de Medellín denuncia presiones a testigos del caso Quintero

Fuera del hermano mayor de los Quintero Calle, en este proceso están comprometidos Álvaro Villada, ex subdirector administrativo y financiero Sebastián Ortega -hijo de un connotado político de Bello- y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica del Área y exsecretaria de Medio Ambiente en la capital antioqueña.

A los dos primeros la Fiscalía les leyó el jueves pasado cargos por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado, en tanto que Álvarez está respondiendo por el primero de esos delitos y Ortega por el segundo.

En la sesión del lunes, los defensores pidieron a la fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública algunas aclaraciones que apuntaban a precisar la participación de cada uno en las conductas punibles, con detalles de modo, tiempo y lugar, esto con el propósito de advertir alguna inconsistencia que dé al traste con la imputación.

Son alrededor de 40 preguntas en total y por ello el titular del Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías decidió levantar la sesión hasta este martes a las 2:00 p.m. con el fin de que la funcionaria preparara las respuestas.

Después de que las inquietudes sean solucionadas, el juez decidirá si considera que se cumplieron con todas las formalidades que implica la comunicación de los cargos y le da su aval a la imputación.

En caso de que algún abogado interponga reposición, como es previsible, el juez definiría si la acepta en la misma audiencia.

“Lo que pueden hacer luego es una solicitud de nulidad, pero eso sería más adelante, en audiencia de formulación de acusación, aunque hay otras teorías que afirman que se puede hacer desde la imputación, pero sería el mismo juez el que define eso”, explicó un abogado.

Superado el anterior trámite y si el tiempo da, se haría la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Acá la Fiscalía ha dado a entender que pediría medida intramural para los indiciados, aunque igualmente se da por casi seguro que no alcanzaría a definirse este martes.

A continuación el minuto a minuto de la audiencia.

2:25 p.m. La fiscal apunta que muchas de las preguntas realizadas por los defensores ya fueron contestadas en la lectura de la imputación y otras buscan pasa a la parte probatoria, algo que no está considerado dentro de lo que se considera una imputación y que harían parte de la etapa del juicio oral.

2:20 p.m. El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías inicia la diligencia con el llamado de asistencia a las partes.

Coimas equivalentes al 15%

El jueves pasado, 10 de septiembre, la fiscal 40 anticorrupción les leyó a estas cuatro personas cargos por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, debido al rol que habría tenido cada una de ellas en una contratación por 17.656 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí que habría sido espuria.

Además le sugerimos ver: El “ventilador” de Misael y los detalles de cómo se habrían pagado las coimas en la era Quintero

En su argumentación, la funcionaria judicial indicó que se habrían apropiado de 2.481 millones de pesos mediante el pago de una “mordida” ilegal correspondiente aproximadamente al 15% del valor total.

Incluso inicialmente, según dijo la delegada de la Fiscalía, el monto iba a ser del 20%, pero el gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, pidió rebaja y le fue concedido un 5% menos por parte del hermano mayor del entonces alcalde de Medellín.

Aunque ya se habían hecho públicas las denuncias sobre supuestos malos manejos en el Área Metropolitana, este escándalo tuvo un punto de quiebre crucial en octubre de 2025 con la captura de Cadavid; del entonces jefe de la misma agrupación socorrista, Elkin González, y de la funcionaria del Área, María Janeth Rúa. De inmediato, Cadavid y Rúa fueron cobijados por medida de aseguramiento intramural y, posteriormente, el primero fue aceptado en un principio de oportunidad que ha permitido dar luces con base en su testimonio acerca de cómo funcionó el presunto tinglado corrupto; entre tanto, Rúa aguarda a que le den el aval a una solicitud similar.

La segunda fase comenzó a transcurrir a partir de enero de este año con la imputación al exdirector del Área, Juan David Palacio, a dos exsubdirectoras del área ambiental de la entidad —Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla— y a Juan Alberto Cardona Henao, quien ha sido tesorero y contador en los bomberos de Itagüí.

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