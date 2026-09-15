EN VIVO | Día clave en imputación a Miguel Quintero y sus amigos por presunta corrupción

La audiencia de imputación de cargos a Miguel Quintero (el hermano del exalcalde Daniel Quintero) y a otras tres personas cercanas a él por supuesta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) se ha extendido más de lo que algunos pensaban, pero este martes podría darse determinación importante: se espera que el juez que actúa en el caso defina si avala o no la imputación que está haciendo la Fiscalía.

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Fuera del hermano mayor de los Quintero Calle, en este proceso están comprometidos Álvaro Villada, ex subdirector administrativo y financiero Sebastián Ortega -hijo de un connotado político de Bello- y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica del Área y exsecretaria de Medio Ambiente en la capital antioqueña.

A los dos primeros la Fiscalía les leyó el jueves pasado cargos por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado, en tanto que Álvarez está respondiendo por el primero de esos delitos y Ortega por el segundo.

En la sesión del lunes, los defensores pidieron a la fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública algunas aclaraciones que apuntaban a precisar la participación de cada uno en las conductas punibles, con detalles de modo, tiempo y lugar, esto con el propósito de advertir alguna inconsistencia que dé al traste con la imputación.

Son alrededor de 40 preguntas en total y por ello el titular del Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías decidió levantar la sesión hasta este martes a las 2:00 p.m. con el fin de que la funcionaria preparara las respuestas.

Después de que las inquietudes sean solucionadas, el juez decidirá si considera que se cumplieron con todas las formalidades que implica la comunicación de los cargos y le da su aval a la imputación.

En caso de que algún abogado interponga reposición, como es previsible, el juez definiría si la acepta en la misma audiencia.

“Lo que pueden hacer luego es una solicitud de nulidad, pero eso sería más adelante, en audiencia de formulación de acusación, aunque hay otras teorías que afirman que se puede hacer desde la imputación, pero sería el mismo juez el que define eso”, explicó un abogado.

Superado el anterior trámite y si el tiempo da, se haría la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Acá la Fiscalía ha dado a entender que pediría medida intramural para los indiciados, aunque igualmente se da por casi seguro que no alcanzaría a definirse este martes.