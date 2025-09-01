Corte Constitucional de Tailandia destituye a primera ministra por la filtración de una llamada telefónica

La Corte Constitucional tailandesa destituyó a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra y a su gabinete por la gestión de una disputa diplomática con Camboya.

En su veredicto, los nueve jueces del tribunal consideraron que la dirigente no había respetado las normas éticas gubernamentales durante una llamada telefónica con el exgobernante camboyano Hun Sen en junio, en medio de tensiones con el país vecino.

Shinawatra se convierte en el tercer miembro de su familia en abandonar la jefatura de gobierno, después de su padre Thaksin y su tía Yingluck, ambos derrocados por golpes de Estado militares. La Corte Constitucional había destituido hace un año a su predecesor, Srettha Thavisin.

La líder, de 39 años, afirmó que había hecho todo lo posible por actuar en interés nacional. “Mis intenciones eran beneficiar al país, no obtener ganancias personales, sino mejorar la vida de la gente, incluidos civiles y soldados”, declaró a la prensa tras conocer la sentencia.

Sin un candidato claro para asumir el cargo de primer ministro, el reino asiático se enfrenta a un periodo de profunda incertidumbre política.