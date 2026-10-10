Emergencia por lluvias: así van los trabajos de EPM para devolver el agua en el occidente de Medellín

EPM continúa las labores para restablecer el servicio de acueducto en siete circuitos que abastecen sectores del corregimiento de San Cristóbal, Robledo, San Javier y otras zonas del occidente de Medellín, afectados por las fuertes lluvias del viernes y la creciente de la quebrada La Iguaná.

Según el último reporte de la empresa, la planta de potabilización San Cristóbal ya cuenta con energía y se adelantan actividades preliminares para habilitar de nuevo el proceso de potabilización.

Los sistemas de bombeo que se vieron afectados por las fallas eléctricas ya están energizados. Los equipos técnicos trabajan, además, en la reparación de una novedad operativa en el bombeo Cucaracho, que abastece sectores como Antonio Nariño, El Socorro, Eduardo Santos, Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII, La Quiebra, Nazareth, Monteclaro, Pajarito, Palenque y La Pradera.

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EPM había explicado que trabaja en recuperar la captación de la planta San Cristóbal y algunos sistemas de bombeo, afectados por dificultades en el suministro de energía durante la emergencia. Para apoyar a las comunidades sin servicio dispuso seis carrotanques.

El gerente (e) de Acueducto y Alcantarillado de EPM, León Yepes, dijo que la empresa apoya con su personal la limpieza de las redes de alcantarillado, tanto de aguas residuales como lluvias, y la reparación de la infraestructura de acueducto en La Iguaná.

“En la parte alta esperamos que al final de la noche o amanecer del día de mañana estemos restableciendo este servicio de acueducto”, afirmó, y pidió paciencia a la comunidad.