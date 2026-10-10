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Emergencia por lluvias: así van los trabajos de EPM para devolver el agua en el occidente de Medellín

EPM reporta que la planta de potabilización San Cristóbal ya tiene energía y que los sistemas de bombeo afectados están energizados, pero el servicio de acueducto sigue suspendido en siete circuitos del occidente de Medellín tras las fuertes lluvias y la creciente de La Iguaná.

  • Diferentes organismos de emergencia llegaron al sector La Iguaná, en donde se concentran las mayores afectaciones. Foto: Manuel Saldarriaga
    Diferentes organismos de emergencia llegaron al sector La Iguaná, en donde se concentran las mayores afectaciones. Foto: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 1 hora
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EPM continúa las labores para restablecer el servicio de acueducto en siete circuitos que abastecen sectores del corregimiento de San Cristóbal, Robledo, San Javier y otras zonas del occidente de Medellín, afectados por las fuertes lluvias del viernes y la creciente de la quebrada La Iguaná.

Según el último reporte de la empresa, la planta de potabilización San Cristóbal ya cuenta con energía y se adelantan actividades preliminares para habilitar de nuevo el proceso de potabilización.

Los sistemas de bombeo que se vieron afectados por las fallas eléctricas ya están energizados. Los equipos técnicos trabajan, además, en la reparación de una novedad operativa en el bombeo Cucaracho, que abastece sectores como Antonio Nariño, El Socorro, Eduardo Santos, Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII, La Quiebra, Nazareth, Monteclaro, Pajarito, Palenque y La Pradera.

Entérese: Balance del aguacero en Medellín: 228 familias afectadas y 38.148 viviendas siguen sin agua

EPM había explicado que trabaja en recuperar la captación de la planta San Cristóbal y algunos sistemas de bombeo, afectados por dificultades en el suministro de energía durante la emergencia. Para apoyar a las comunidades sin servicio dispuso seis carrotanques.

El gerente (e) de Acueducto y Alcantarillado de EPM, León Yepes, dijo que la empresa apoya con su personal la limpieza de las redes de alcantarillado, tanto de aguas residuales como lluvias, y la reparación de la infraestructura de acueducto en La Iguaná.

“En la parte alta esperamos que al final de la noche o amanecer del día de mañana estemos restableciendo este servicio de acueducto”, afirmó, y pidió paciencia a la comunidad.

Quebrada La Iguaná

EPM mantiene presencia en La Iguaná, El Pesebre, Las Margaritas y Olaya Herrera, con labores de inspección, evaluación, remoción de material y recuperación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado afectada por la creciente.

La empresa informó que restableció la energía en el Túnel de Occidente y en sectores como Antenas del Padre Amaya, Boquerón, Naranjal, La Cuchilla, La Ilusión, San José de la Montaña, El Llano, Travesías, Pedregal Alto, El Picacho, El Carmelo, El Yolombo, Aures 1, Santa Margarita y Pajarito. Las cuadrillas siguen trabajando para recuperar el servicio en todo el casco urbano de San Cristóbal.

El corte en parte de la zona se relacionó con la caída de un árbol que afectó la red de distribución asociada a la subestación San Cristóbal, según el primer reporte de la empresa.

La Alcaldía de Medellín informó este sábado 10 de octubre que 38.148 viviendas estaban sin agua, por el colapso de la captación de la planta San Cristóbal y los daños en el suministro de energía que afectaron el bombeo en Cucaracho y Aures. También reportó que 228 familias, 596 personas, recibían ayuda por las inundaciones, con el mayor impacto en La Iguaná, El Pesebre y Blanquizal.

Lea más: 18 quebradas en alerta roja, vientos de 71 km/h y más de 200 familias damnificadas por el torrencial aguacero en el Valle de Aburrá

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se ha tardado el restablecimiento del agua si la planta San Cristóbal ya tiene energía?
Una vez restituida la energía, el proceso requiere la limpieza de los sistemas de captación afectados por el lodo de La Iguaná, la potabilización gradual del agua y el llenado estabilizado de las conducciones y tanques para evitar bolsas de aire que rompan las tuberías.
¿En cuáles barrios se mantendrá la distribución mediante carrotanques?
Los seis carrotanques priorizarán los sectores atendidos por el bombeo Cucaracho, incluyendo Antonio Nariño, El Socorro, Eduardo Santos, Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII, La Quiebra, Nazareth, Monteclaro, Pajarito, Palenque y La Pradera.
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