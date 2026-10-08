Corte abre indagación contra integrantes de la Comisión de Acusación por caso que involucra a Uribe

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de prevaricato por acción.

La actuación, según reveló el medio Red +, busca establecer si hubo decisiones contrarias a la ley en medio de la disputa con la Fiscalía por la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja.

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El conflicto se originó luego de que la Comisión solicitara trasladar el expediente a esa instancia legislativa, petición que la Fiscalía rechazó al sostener que conserva la competencia para adelantar el proceso.

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