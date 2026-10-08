Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Corte abre indagación contra integrantes de la Comisión de Acusación por caso que involucra a Uribe

La investigación preliminar busca establecer si hubo presunto prevaricato por acción en el conflicto de competencias con la Fiscalía para investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja.

  • La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación en medio del conflicto de competencias con la Fiscalía para investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja. Fotos: archivo
    La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación en medio del conflicto de competencias con la Fiscalía para investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja. Fotos: archivo
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 minutos
bookmark

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de prevaricato por acción.

La actuación, según reveló el medio Red +, busca establecer si hubo decisiones contrarias a la ley en medio de la disputa con la Fiscalía por la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja.

Lea también: Finalizó primera parte de indagatoria a Uribe por masacres en Antioquia, ¿qué sigue?

El conflicto se originó luego de que la Comisión solicitara trasladar el expediente a esa instancia legislativa, petición que la Fiscalía rechazó al sostener que conserva la competencia para adelantar el proceso.

Noticia en desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form