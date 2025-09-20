La crianza “no modifica, sustituye ni compite” con el lazo biológico: Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia puso reglas claras sobre las llamadas “familias de crianza” y explicó en qué casos una persona puede ser reconocida legalmente como el padre o la madre de un niño que no es su hijo biológico, según se estableció en la sentencia SC1702-2025.

La Corte tomó esta decisión porque había mucha confusión y diferentes interpretaciones entre los jueces sobre este tema, lo que generaba inseguridad. Con estas nuevas reglas, se busca que todos los casos se resuelvan de manera parecida, justa y de acuerdo con la realidad de las familias en Colombia.

En otras noticias: Creencias limitantes: ¿qué son y cómo tener una crianza libre de ellas?

La Corte fue muy clara en un punto: solo se puede declarar una familia de crianza cuando la relación del niño con sus padres biológicos es “inexistente o precaria”.

Esto quiere decir que, si el papá o la mamá biológicos están presentes en la vida de sus hijos, los cuidan y cumplen con sus responsabilidades, nadie más puede ser reconocido legalmente como “padre de crianza”. La Corte también aclaró que un niño no puede tener dos familias al mismo tiempo ante la ley; la crianza “no modifica, sustituye ni compite” con el lazo biológico.