La crianza “no modifica, sustituye ni compite” con el lazo biológico: Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia puso reglas claras sobre las llamadas “familias de crianza” y explicó en qué casos una persona puede ser reconocida legalmente como el padre o la madre de un niño que no es su hijo biológico, según se estableció en la sentencia SC1702-2025.
La Corte tomó esta decisión porque había mucha confusión y diferentes interpretaciones entre los jueces sobre este tema, lo que generaba inseguridad. Con estas nuevas reglas, se busca que todos los casos se resuelvan de manera parecida, justa y de acuerdo con la realidad de las familias en Colombia.
