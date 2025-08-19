Corte Suprema recibió solicitud de extradición contra alias Pipe Tuluá, líder de “La Inmaculada”, a Estados Unidos

Las piezas clave de un nuevo caso judicial comenzaron a moverse desde el pasado 19 de agosto, cuando el despacho del magistrado Gerson Chaverra, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, puso en marcha el proceso que podría significar el fin del imperio criminal de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.
Luego de una investigación, este sujeto fue condenado por liderar la banda “La Inmaculada” y con un historial de 39 homicidios a sus espaldas, Marín Silva enfrenta ahora una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.
El primer paso de este complejo trámite fue que el líder criminal debía designar un abogado defensor para su caso y todo el debido proceso.
Y es que en una comunicación formal dirigida al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia advirtió que si no nombra a un apoderado de confianza, se le asignará uno de oficio, como es de costumbre.
“Antes de iniciar el trámite que en estos casos le compete a la Corte, requiérase al ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva, solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América, para que nombre defensor de confianza, advirtiéndole que de no hacerlo se le designará uno de oficio”, decía el documento oficial.