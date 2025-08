Creador de Peaky Blinders escribirá nueva película de James Bond

Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders, escribirá la nueva y muy esperada película de James Bond, anunció el estudio Amazon MGM este jueves.

Knight trabajará con el ya anunciado director Denis Villeneuve (“Duna”) para traer al más famoso espía británico de la ficción de vuelta a la gran pantalla tras una larga ausencia.

Amazon MGM adquirió el control creativo de la las películas del agente 007 en febrero y avanza rápidamente para colocar en producción la franquicia, una de las más lucrativas de Hollywood.

La última película de James Bond fue Sin tiempo para morir, lanzada en 2021. Knight es conocido por ser la mente detrás de la serie Peaky Blinders, sobre una pandilla británica ambientada en la era industrial a comienzos del siglo XX, que se convirtió un éxito global.

Con seis temporadas y una película de Netflix en camino, Peaky Blinders le dio un nuevo aire a la carrera de su protagonista Cillian Murphy, así como a su estelar elenco con figuras como Tom Hardy, Anya Taylor-Joy y Kingsley Ben-Adir.

Knight también contribuyó a la creación del programa de concursos ¿Quién quiere ser millonario?, y ha escrito cuatro novelas. Otros títulos del escritor oriundo de Birmingham, quien también ha trabajado como productor y director, incluyen Taboo, See, This Town y La luz que no puedes ver.

Las películas de Bond, basadas en las novelas de Ian Fleming, acumularon más de 7.000 millones de dólares en la taquilla global desde su debut en 1962. No se conoce una fecha de lanzamiento ni el título de la 26ª entrega de la franquicia. A pesar de la especulación frenética entre los fans, no ha habido ningún anuncio en torno al actor que reemplazará a Daniel Craig en el papel protagónico.

Entre los nombres que suenan están Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi, y Ben-Adir, pero Amazon MGM se niega a revelar el secreto mejor guardado de la franquicia.

