Altafulla, Maduro y el papa León XIV, entre los más buscados en Google por los colombianos en 2025

Google reveló el “Year in Search 2025”, el informe anual que recoge las principales tendencias de búsqueda de cada país y a nivel mundial. Este año estuvo marcado por un histórico cambio en la Iglesia católica con el nuevo papa, siendo una de las personalidades que dominaron la curiosidad de millones de usuarios en Colombia.

Según la compañía, “2025 fue el año en que un estadounidense se convirtió en Papa, ‘KPop Demon Hunters’ encabezó las listas de éxitos y los nuevos avances en IA cautivaron la imaginación de la gente”.

La elección de León XIV, el primer papa estadounidense, se convirtió en uno de los hechos más consultados del año tanto en el apartado global como en el colombiano, donde su nombre figuró entre las personalidades más buscadas.

En Colombia, el listado incluyó Altafulla, el cantante de música urbana que ganó el reality La Casa de los Famosos Colombia, obteniendo el 51,84 % de los votos del público y un premio de 400 millones de pesos.

También apareció el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien inició oficialmente su nuevo período presidencial de seis años el 10 de enero de 2025, tras las elecciones de 2024. Su juramentación generó protestas civiles y el desconocimiento del proceso electoral por parte de la oposición y varios países.

Le siguió Luis Suárez, el delantero samario, de 28 años, que tuvo una destacada actuación con la selección de Colombia, donde anotó un póker (cuatro goles) en un partido de eliminatorias contra Venezuela, siendo el primer colombiano en lograrlo

Karina García, la influencer que alcanzó notoriedad por su participación en “La Casa de los Famosos Colombia”, y tras el reality incrementó su exposición en redes sociales.

María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha incansable a favor de los derechos democráticos y una transición pacífica en Venezuela.

En el ranking también destacaron Juan Fernando Quintero (jugador de la selección Colombia), Juan Manuel Santos (expresidente de Colombia), Abelardo De La Espriella,( precandidato presidencial) y Andy Byron, (el ex CEO de Astronomer que fue pillado con una mujer que no era su esposa en concierto de Coldplay).