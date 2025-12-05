Si no le aprueban la reforma tributaria al Gobierno Petro, ¿buscaría más impuestos con emergencia económica?

La tensión por la Ley de Financiamiento o reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro terminó esta semana en un ambiente crítico en el Congreso de la República. El debate, que debía avanzar en las comisiones económicas, se vio envuelto en reclamos, señalamientos y advertencias sobre un eventual decreto de emergencia económica.
La votación de la ponencia de archivo dejó al proyecto prácticamente sin aire. Todo indica que la reforma no superaría el trámite en las comisiones económicas del Senado, donde las dos células legislativas se inclinan por hundirla. En la Cámara ocurre lo contrario, lo que ha generado un bloqueo institucional.
El nudo político es claro: las cuatro comisiones económicas deben tomar la misma decisión —aprobar o archivar— para que el proceso avance, pues basta con que una se oponga para detener el trámite.
Por ahora, la reforma está empantanada. Si la iniciativa termina cayéndose, el Presupuesto de 2026 quedaría con un faltante de $16,3 billones. No es la primera vez que el Gobierno enfrenta un escenario similar: el año pasado se hundió la Ley de Financiamiento por $12 billones, lo que obligó al Ejecutivo a aplazar parte del gasto público.