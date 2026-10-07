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¿Cuáles son las 5 selecciones para las que puede jugar Cristiano Ronaldo Jr. el hijo mayor de Cr7?

Cristiano Ronaldo Jr. quiere continúar con el legado de su padre aunque Portugal no es la única opción que tiene en cuanto a selección.

  • Cristiano Ronaldo Jr. ya jugó en las divisiones menores de la selección de Portugal. FOTO: GETTY
    Cristiano Ronaldo Jr. ya jugó en las divisiones menores de la selección de Portugal. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Cristiano Ronaldo Jr., hijo de la leyenda del fútbol, Cristiano Ronaldo, ya tiene 16 años y apunta a llegar al profesionalismo para continuar con el gigante legado que deja su padre, que por estos días está envuelto en la polémica con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, tras abandonar la concentración lusa por desacuerdos con el estratega de 72 años.

Esto trajo al debate muchas cosas, tales como su continuidad, su importancia en el equipo y si volvería o no al combinado con el que ganó la Eurocopa en 2016 mientras estuviera Jesús. Otro de los temas que se puso sobre la mesa de discusión en el argot del fútbol mundial fue si su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., continuará o no con la dinastía en la selección portuguesa tras vestir esta camiseta en las categorías menores.

Puede leer: “Faltó a su palabra”: Cristiano Ronaldo rompió silencio tras su salida de la Selección de Portugal y arremetió contra Jorge Jesus, ¿no volverá?

Por el trabajo de su padre, CR7 Jr. vivió en distintos países del planeta hasta llegar a Arabia Saudita, donde está radicado actualmente y compitiendo en la sub-16 del Al-Nassr, club donde su papá trabaja desde enero de 2023 y del cual es la máxima figura. Con todo lo sucedido en los últimos días, muchos fanáticos de Cristiano Ronaldo han pedido al hijo de “El Comandante” que no represente a Portugal, esto debido a un sentimiento colectivo de traición a su ídolo.

Realmente, ¿a cuáles países podría representar CR7 Jr.?

El primer país en el que podría jugar el “Bichito” es Estados Unidos. El 17 de junio de 2010, mientras Ronaldo jugaba el Mundial de Sudáfrica con Portugal, su heredero nacía en San Diego, California. Por haber llegado a la vida en tierra norteamericana, CR7 Jr. adquirió la nacionalidad estadounidense.

Posteriormente, pasó los primeros ocho años de su vida viviendo en Madrid, España, ciudad donde su papá era, quizá, la figura más importante tras comandar de 2009 a 2018 al Real Madrid, el club más laureado del planeta. Se formó en la cantera madridista hasta los 8 años y también cuenta con nacionalidad española, haciéndolo elegible si así él lo desea por “La Roja”.

Otra potencia futbolística que se lanzaría a la puja por Cristiano Jr. si así lo desea sería Inglaterra. El tiempo que pasó en el país británico mientras su padre jugó en el Manchester United haría esto posible; además, el chico gusta mucho del estilo del fútbol inglés, algo que dejó saber cuando jugaba en las inferiores del rojo de Manchester.

Por último, la gran sorpresa de la última Copa del Mundo, Cabo Verde, es otra opción. Los Tiburones Azules han conseguido una gran cantidad de futbolistas para su seleccionado a través del scouting por raíces. Ronaldo Jr. también cuenta con orígenes en el país africano por parte de sus ancestros.

Lea también: ¡En Italia lo quieren! Cristiano Ronaldo entrará en el Salón de la Fama de la Juventus

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué nacionalidades tiene Cristiano Ronaldo Jr. y por cuáles selecciones podría jugar?
Cristiano Ronaldo Jr. es elegible para representar a Estados Unidos (por haber nacido en San Diego, California), España (por residencia y nacionalidad tras vivir ocho años en Madrid) y Portugal (por la nacionalidad de su padre y haber jugado en sus categorías inferiores). Además, debido a su trayectoria de residencia e historial en la cantera del Manchester United podría ser elegible por Inglaterra, y por ascendencia familiar cuenta con raíces para representar a Cabo Verde.
¿En qué equipo y categoría juega actualmente Cristiano Ronaldo Jr.?
Cristiano Ronaldo Jr. juega actualmente en la categoría Sub-16 del Al-Nassr de Arabia Saudita, club en el que compite mientras su padre forma parte del primer equipo desde enero de 2023.
¿Por qué algunos afisionados piden que Cristiano Ronaldo Jr. no juegue con la Selección de Portugal?
Un sector de aficionados ha pedido a Cristiano Jr. que no represente a la selección mayor de Portugal debido a un sentimiento colectivo de desacuerdo e insatisfacción tras el conflicto y la supuesta traición percibida hacia su padre por parte de la conducción del equipo nacional.
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