Cristiano Ronaldo lidera sobre Messi en el Balón de Oro de todos los tiempos, ¿de qué se trata el premio?

La histórica rivalidad de Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi tiene un nuevo episodio con un inédito premio que lanzó a encuesta el Balón de Oro a través de su sitio oficial, que es administrado por France Football. En una dinámica que reúne a todos los jugadores que ganaron el galardón al menos dos veces en su carrera, se elegirá al mejor ganador de todos los tiempos, es decir, al futbolista que se llevó el Balón de Oro teniendo la mejor temporada.
Grandes nombres como Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten y Alfredo Di Stéfano son los otros que completan la lista junto al argentino y el portugués. En este ítem, el primer Balón de Oro de Cristiano Ronaldo lidera por un porcentaje demasiado alto. El 62% de los votantes registrados hasta este lunes 19 de octubre habrían elegido el BdO de 2008 como el más meritorio de todos los tiempos. En la temporada 2007/08 (la que se evalúa), Cristiano ganó la Premier League y la Champions League con el Manchester United, además fue el goleador de la liga inglesa con 31 tantos.
Esta versión del “Bicho” o “Batipibe” como se le conocía en aquel entonces, le dio la vuelta al mundo. Su nivel superlativo en una de las ligas más difíciles del planeta como la Premier League, además de su buen juego y el complemento goleador, lo llevaron a estar en el radar del Real Madrid, club que le fichó en 2009 y con el cual hizo historia marcando 451 goles en 438 partidos, sin embargo, los fanáticos escogen su primer Balón de Oro en el Manchester United.