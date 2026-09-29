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De la Espriella designó a Cristina Lombana como su secretaria de Transparencia, ¿mensaje para Benedetti?

La magistrada, quien ha estado al frente de investigaciones que involucraron al exministro Armando Benedetti, dejará la Corte Suprema de Justicia y asumirá este cargo.

  • El presidente designó a la magistrada Lombana para el cargo de secretaria de Transparencia. Foto: Colprensa/Corte Suprema de Justicia
    El presidente designó a la magistrada Lombana para el cargo de secretaria de Transparencia. Foto: Colprensa/Corte Suprema de Justicia
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 1 hora
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la designación de la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, cargo que asumirá una vez concluya su periodo en la Corte Suprema de Justicia, previsto para inicios de octubre.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario señaló que la llegada de Lombana hace parte de una estrategia para reforzar la capacidad del Estado en la lucha contra la corrupción y el control de los recursos públicos.

“Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”, afirmó De la Espriella.

Cabe recordar que la magistrada Lombana fue quien ordenó el allanamiento de la exclusiva residencia del exministro del Interior Armando Benedetti, ubicada en el sector de Lagos de Caujaral, en Barranquilla, durante el año pasado.

Por lo que su designación también podría interpretarse como un nuevo movimiento en contra de figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro.

Ella, justamente, ha tenido a su cargo varias investigaciones contra Benedetti por distintos hechos relacionados con su paso por el Congreso. La relación entre ambos ha estado marcada por recusaciones, denuncias cruzadas y fuertes cuestionamientos públicos.

En 2023, Benedetti logró apartar a Lombana de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Posteriormente, presentó nuevas recusaciones para que la magistrada fuera separada de otros procesos que llevaba en su contra.

Pero la disputa escaló en 2025 cuando, por orden de Lombana, se realizó un allanamiento a una propiedad vinculada a Benedetti en Barranquilla dentro de una investigación judicial. El entonces ministro calificó la actuación como arbitraria y lanzó duras críticas contra la magistrada. La llamó hasta de “loca”, “demente” y “delincuente”.

¿Qué más dijo De la Espriella?

El jefe de Estado aseguró que la nueva secretaria de Transparencia tendrá la misión de coordinar acciones encaminadas a detectar y combatir posibles hechos de corrupción dentro de la administración pública, en articulación con distintas entidades del Estado.

Además, lanzó una advertencia a quienes hayan participado en irregularidades relacionadas con el manejo de recursos oficiales.

“Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad”, señaló el mandatario.

En particular, la Secretaría de Transparencia es la dependencia encargada de promover políticas de prevención de la corrupción, fortalecer los mecanismos de control y apoyar las estrategias de transparencia en el Gobierno nacional.

Con la llegada de Lombana, el Gobierno busca dar un nuevo impulso a esa agenda, en medio de los anuncios de la administración de De la Espriella sobre el endurecimiento de las acciones contra el desvío de recursos públicos.

En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad”, aseguró el mandatario.

El presidente concluyó su mensaje reiterando que la protección de los recursos del Estado será una de las prioridades de su administración. “Los recursos públicos son sagrados y se respetan”, afirmó.

Lea también: De la Espriella ha firmado 2 extradiciones diarias en promedio desde su posesión: ¿quiénes están en lista para dejar el país?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué cargo ocupará la magistrada Cristina Lombana en el gobierno de Abelardo de la Espriella?
Fue designada como secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, función que asumirá una vez culmine su periodo oficial en la Corte Suprema de Justicia a inicios de octubre.
¿Cuál será la función principal de Cristina Lombana al frente de la Secretaría de Transparencia?
Tendrá la misión de estructurar, coordinar y articular un «bloque de búsqueda contra la corrupción» que integre la capacidad institucional del Estado para detectar, perseguir y combatir el desvío de recursos públicos en la administración pública.
¿Qué antecedente o caso judicial marcó el enfrentamiento entre Cristina Lombana y Armando Benedetti?
Lombana adelantó varias investigaciones en contra de Benedetti por su paso por el Congreso, incluyendo un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos; la tensión escaló en 2025 cuando la magistrada ordenó el allanamiento a la residencia del exministro en Barranquilla.
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