Portugal anunció el castigo para Cristiano Ronaldo por irse de la concentración tras disputa con Jorge Jesus, ¿es grave?

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) oficializó este lunes 19 de octubre la sanción disciplinaria y económica contra Cristiano Ronaldo: 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración del equipo nacional tras la disputa con el entrenador Jorge Jesus.

La entidad determinó que cometió una infracción disciplinaria “por una vez y a título doloso”, estipulada en el artículo 160 del reglamento federativo. Esta acción fue investigada desde el pasado 9 de octubre, fecha en que la FPF le impuso una suspensión preventiva y abrió un expediente urgente. Al haber cumplido 19 días, la medida vencerá el 30 de octubre.

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El delantero de 41 años estará disponible para el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones: ante Dinamarca en Braga el 14 de noviembre y frente a Gales en Cardiff el 17. Con el pase a cuartos de final asegurado y a un solo punto del liderato, la presencia de Ronaldo dependerá exclusivamente del seleccionador, Jorge Jesus.