Pobreza energética en Colombia bajó, pero aún afecta a dos de cada 10 hogares

La pobreza energética continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del país, aunque muestra señales de mejoría. El más reciente informe del Ministerio de Minas y Energía reveló que en 2025 el 20,6 % de los hogares colombianos vivía en condición de pobreza energética multidimensional, una reducción frente al 22,3 % registrado un año atrás.
La cifra es considerable todavía: el documento estima que esta condición afecta a 3.269.221 hogares. Con base en el tamaño promedio de 2,82 personas por vivienda establecido por el Dane para 2025, esto equivale a aproximadamente 9,2 millones de ciudadanos en Colombia.
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Para contexto, la pobreza energética no se limita a la ausencia de una conexión eléctrica. También contempla si los hogares pueden pagar la energía, si cuentan con los equipos necesarios para aprovecharla, si utilizan combustibles limpios para cocinar y si tienen acceso a tecnologías que les permitan estudiar, comunicarse y acceder a servicios.