“Lo que más valoramos es la actitud y las ganas de aprender”: Cueros Vélez abre sus puertas a los jóvenes

Hablar de Cueros Vélez no es solo mencionar meramente a una de las marcas más sólidas del país, por su presencia en el mercado nacional e internacional, también su apuesta decidida por el talento humano la hace llamativa. Prueba de ello es que la organización ya cuenta con más de 1.600 artesanos vinculados y una cultura organizacional centrada en la pasión, positivismo, capacitación y el crecimiento profesional, gracias a todos esos factores, la compañía se volvió un referente de marca empleadora en Colombia. Y es que comenzando por sus plantas de producción en Medellín y Amagá, Vélez fabrica productos de marroquinería y moda, pero también construye oportunidades para jóvenes, artesanos y comunidades que buscan una empresa comprometida con el desarrollo del país. Desde la organización manifiestan que cuentan con políticas claras de fidelización del talento, programas internos de formación y un foco especial en el bienestar de sus colaboradores. Por ende, representan un modelo de empresa que entiende los nuevos desafíos del mercado laboral. Más aún en este tiempo, donde los jóvenes buscan empleos con propósito, flexibilidad e impacto, la marca se adapta y responde con oportunidades reales de crecimiento y con una cultura organizacional cercana, empática e inclusiva. En diálogo con EL COLOMBIANO Santiago Mejía Ferraris, gerente de Producción en Cueros Vélez, destacó el papel del equipo humano que compone la compañía, de la importancia de fidelizar y atraer nuevo talento e incluso la adopción de la inteligencia artificial dentro de la misma. Le puede interesar: Trabaje en La Fazenda, uno de los proyectos agroindustriales más importantes del país, ¿cómo aplicar?

Para usted, ¿qué significa hacer parte de una compañía como Cueros Vélez?

“Yo entré en 2021. He llegado a una empresa muy bonita, que valora al ser humano y construye país. Aquí se le da un valor especial a los artesanos por lo que hacen. Venía acostumbrado a llamar a las personas operarios o colaboradores, y aquí los tratamos distinto, les damos un valor real. Me he desarrollado personal y profesionalmente, y puedo decir que estoy muy feliz y comprometido de hacer parte de esta gran familia que es Cueros Vélez”.

¿Qué tipo de perfiles buscan específicamente para los artesanos y qué es lo que valoran más en un candidato?

¿Tienen alguna política de atracción de talento joven, teniendo en cuenta las nuevas generaciones y sus intereses?

“Sí. Esa generación ha cambiado mucho frente a la de nuestros padres o abuelos. Por eso tenemos una Escuela de Artesanos donde formamos desde cero, dependiendo de las vacantes. Les damos oportunidades reales de crecimiento en diferentes niveles y rangos. Además, escuchamos a quienes están en el piso de producción, porque son ellos los que conocen los procesos. Los empoderamos para que nos ayuden a construir”.

¿Qué retos y oportunidades tienen hoy en relación con sus colaboradores?

Santiago Mejía Ferraris, gerente de Producción en Cueros Vélez, destacó el papel del equipo humano que compone la compañía. FOTO: Cortesía

“Tenemos siete plantas de producción —seis en Medellín y una curtiembre en Amagá—. Un gran reto es que los jóvenes ya no quieren estar en una planta, buscan ser youtubers o tiktokers, y eso es una realidad. Además, con la apertura de mercados, la competencia ya no es solo nacional. Debemos compararnos con el mundo en costos, calidad y tiempos de entrega. Por eso, buscamos cada vez más eficiencia, hacer más con lo mismo”. Lea más: Convocatoria masiva de Tiendas Ara: buscan operadores logísticos y más, con contratación inmediata

¿Cuáles son las tres o cuatro acciones más destacadas de Cueros Vélez para retener el talento?

“Primero, todos nuestros líderes deben adherirse al ADN de Cueros Vélez, que implica valorar y respetar a los artesanos. Segundo, ofrecemos la mejor remuneración del sector, con beneficios como fondo de empleados, alimentación subsidiada y préstamos para vivienda. Tercero, promovemos el crecimiento interno: el 80-85% de los auxiliares vienen de la planta y el 60-70% de los analistas eran antes auxiliares. También damos auxilios educativos para que sigan creciendo”.

¿Cómo se proyecta la marca a nivel internacional?

“Ya tenemos tiendas en varios países y estamos generando empleo afuera. La marca ha evolucionado: antes éramos conocidos por bolsos y cinturones, pero ahora ofrecemos un total look con calzado, marroquinería y prendas de vestir. Queremos que nuestros clientes nos sigan eligiendo y mostrarle al mundo lo que esta marca tiene para ofrecer”.

¿Cómo describiría usted la cultura laboral de Cueros Vélez?

“Es una cultura muy empática e inclusiva. Valoramos decir: “hola”, “¿cómo estás?”, “hasta luego”. Cada persona aporta al crecimiento de la marca. Juan Raúl Vélez, el fundador, ama las plantas y a los artesanos, y nos ha transmitido esos valores. Todos aprendemos de ese estilo de liderazgo”.

¿Bueno, y cómo están aprovechando ustedes la inteligencia artificial dentro de los procesos de talento humano en Cueros Vélez?

“Bueno, sin duda alguna, la inteligencia artificial es algo que ya lo tenemos ahí, y hay que utilizarlo. Esto no es un tema de si quiero o no quiero, o si creo o no creo. Ya definitivamente, los líderes de la organización estamos convencidos de que la herramienta hay que ponerla a disposición: es una tecnología más para trabajar de una forma diferente y muchísimo más. Nosotros hoy ya tenemos diferentes iniciativas en marcha con inteligencia artificial. Sin embargo, una de las más importantes tiene que ver con cómo hacemos y la integramos a nuestra vida laboral... siento que en vez de ser un reemplazo debe verse como una herramienta fundamental. Entonces, como les contaba, hay varias iniciativas andando, pero esto es fundamental, porque tiene todo que ver con atraer el mejor talento. Y vuelvo a decirlo: buscamos gente que se conecte con el estilo de liderazgo de Cueros Vélez, con su ADN”. Conozca también: ¿Busca su primer trabajo? Conozca estas 26.000 oportunidades laborales y cómo aplicar a ellas

Tips a jóvenes que quieran emplearse en Cueros Vélez

Y ese ADN de la compañía tiene mucho que ver con la innovación, con lo humano, con lo que aportan las nuevas generaciones. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que quieren llegar a una organización como esta, pero no saben cómo acercarse o no se atreven a enviar su hoja de vida?

“Yo creo que tú lo dijiste: hoy todos estamos pensando en cómo generar valor. Ya no se trata solo de repetir una tarea, sino de proponer, de traer ideas disruptivas. Y acá en Cueros Vélez nosotros siempre estamos escuchando a nuestra gente. Porque son ellos, los que están ahí, los que conocen el detalle, los que viven el día a día. A veces uno desde arriba ve todo más general, pero ellos traen muy buenas ideas. Yo invito a los jóvenes a que vengan, que nos cuenten sus ideas. No todas se pueden ejecutar —porque se necesitan recursos, capacidades—, pero te puedo decir que el 60 o 70 % de las ideas que nos comparten nuestros artesanos hoy se están implementando. Es decir, aquí hay un espacio real para crecer, para ser escuchado y para aportar”.

¿Y cómo motivarlos a aplicar a esas vacantes, a que vean en Cueros Vélez un lugar donde se puede construir futuro?

“Me mantengo en lo mismo: esta es una empresa que está construyendo país, que es estable, que está creciendo. Aquí los jóvenes pueden desarrollarse, no solo profesionalmente sino también como personas. Nosotros somos flexibles. Si alguien quiere estudiar, revisamos cómo le podemos ajustar los turnos. Entendemos que a veces los horarios laborales y los académicos se cruzan, y por eso tratamos de habilitar esas oportunidades. Así que mi invitación es esa, que se den la oportunidad de venir, de crecer, de formarse y de soñar, porque esta es una organización donde los sueños, con disciplina y ganas, se logran”.

Finalmente, desde su experiencia personal en selección de personal, ¿qué le resta puntos a un candidato? ¿Qué actitudes hacen que una persona no avance en un proceso?

“Para mí, llegar tarde. Sobre todo cuando sabes que los reclutadores tienen las agendas ajustadas porque están viendo muchísima gente. Entonces, si alguien llega tarde, eso genera un efecto dominó. Y el otro punto que le resta es no ser sincero. Uno en una conversación se da cuenta cuando algo no cuadra, cuando el discurso no es coherente. Prefiero mil veces alguien auténtico, que alguien que viene a la entrevista solo por cumplir, también se nota mucho la disposición, cómo se sienta, cómo habla... En cambio, cuando llega alguien con energía, con ganas, uno lo nota. Uno dice: “Este es un volador, ¡me lo quiero traer ya!”.

¿Cómo postularse a las vacantes de Cueros Vélez?