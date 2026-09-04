Llegaron a Barranquilla los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras operativo en La Guajira

Llegaron a Barranquilla los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, su pareja, Rosa Angélica Tarazona (‘La Bebecita’) y dos hombres que cumplían funciones como escoltas, tras el operativo policial de la madrugada de este 4 de septiembre, cuando fueron abatidos en una vivienda ubicada en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto de Riohacha, La Guajira. ‘Bendito Menor’, considerado el máximo líder de una subestructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), tenía gran influencia en el Caribe colombiano, así como en los departamentos de Cesar y Magdalena, donde era señalado de cometer delitos como homicidio, extorsión y secuestro.

De acuerdo con la información preliminar, los cuatro cadáveres fueron trasladados en un helicóptero del Ejército Nacional desde La Guajira con destino a la capital del Atlántico. Luego de aterrizar en un Cacom, fueron movilizados a las instalaciones de Medicina Legal.

Allí se realizarán las labores de plena identificación de los cadáveres para dar paso al debido proceso. Una mujer que se identificó como hermana de Naín Andrés pidió al gobierno de Abelardo de la Espriella que no trasladara el cuerpo y que lo dejara en La Guajira para realizar allí su sepultura. Por su parte, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) emitieron un comunicado en el que confirmaron la muerte de uno de sus integrantes durante el operativo de la Fuerza Pública. Para saber más: ¿Quiénes son Los Lobos, el comando especial que dio de baja a ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’?

La organización añadió que no tomará represalias por la muerte de sus integrantes. “Hacemos un llamado a la población civil de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar a mantener la calma. Aunque es un golpe a nuestra organización, no habrá retaliaciones”, se lee en el comunicado. Lea también: ¡Cayó en la mentira! Así fue el engaño fraguado por el FBI que permitió ubicación final de “Bendito Menor” y otros detalles del operativo El presidente Abelardo de la Espriella calificó este procedimiento de las autoridades como una labor “impecable”, en el marco de la lucha contra las estructuras criminales.

Las autoridades confirmaron que también contaron con la ayuda de una fuente humana, que permitió ubicar con exactitud la ostentosa mansión donde se encontraban ‘Bendito Menor’, ‘La Bebecita’ y los dos hombres que lo acompañaban como vigilantes. Entérese: Fotos inéditas | De sicario a mandamás de La Guajira, el sangriento ascenso de “Bendito Menor” en la mafia También dijo que este delincuente tenía “arrodillados” a los habitantes del norte del país, quienes permanecían con miedo y zozobra por sus acciones violentas. “Hace más de 20 días, desde mi posesión, di la instrucción clara, precisa y contundente de declarar a este miserable como objetivo de alto valor”, dijo De la Espriella.

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