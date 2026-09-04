Llegaron a Barranquilla los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras operativo en La Guajira

Llegaron a Barranquilla los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, su pareja, Rosa Angélica Tarazona (‘La Bebecita’) y dos hombres que cumplían funciones como escoltas, tras el operativo policial de la madrugada de este 4 de septiembre, cuando fueron abatidos en una vivienda ubicada en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto de Riohacha, La Guajira.
‘Bendito Menor’, considerado el máximo líder de una subestructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), tenía gran influencia en el Caribe colombiano, así como en los departamentos de Cesar y Magdalena, donde era señalado de cometer delitos como homicidio, extorsión y secuestro.