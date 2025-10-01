Así son los cursos especiales con los que entrena la Policía de Colombia en Estados Unidos

De todas las fotografías que tiene almacenadas en su aplicación de WhatsApp, una de las que más enorgullece al sargento Oscar Pla, oficial del Departamento de Policía de Miami Dade, tiene protagonistas colombianos. En ella se ve a un hombre en silla de ruedas, con la pierna izquierda amputada y el muñón vendado, y a su lado dos policías de civil. El herido levanta sus pulgares en señal de aprobación, y en la mano derecha lleva empuñado un rosario.
“Uno de los egresados de nuestro curso de Salvavidas en Operaciones Tácticas, usó lo que aprendió con nosotros para auxiliar a un policía que cayó en un campo minado en Colombia. Le aplicó un torniquete y lo salvó”, dice con una sonrisa.
Pla es uno de los coordinadores de la Unidad de Entrenamiento Internacional de la Policía de Miami Dade, la cual funciona en el Instituto de Entrenamiento de Seguridad Pública, un lugar adonde van a capacitarse uniformados de todas partes del mundo, pero sobre todo de nuestro país.
EL COLOMBIANO visitó la sede de este programa en Florida, Estados Unidos, por una invitación del Departamento de Estado, para conocer de cerca cómo funciona el convenio, el cual estuvo en riesgo por la reciente descertificación de la Casa Blanca al gobierno de Gustavo Petro, debido a sus fallas en la lucha contra el narcotráfico. Al final se preservó porque el presidente Donald Trump mantuvo, pese a la mala calificación, las ayudas en materia de seguridad para Colombia.
Estos cursos especializados comenzaron en 2012, por una alianza entre la Oficina Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), del Departamento de Estado, y el Departamento de Policía de Miami Dade.