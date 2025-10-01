Así son los cursos especiales con los que entrena la Policía de Colombia en Estados Unidos

De todas las fotografías que tiene almacenadas en su aplicación de WhatsApp, una de las que más enorgullece al sargento Oscar Pla, oficial del Departamento de Policía de Miami Dade, tiene protagonistas colombianos. En ella se ve a un hombre en silla de ruedas, con la pierna izquierda amputada y el muñón vendado, y a su lado dos policías de civil. El herido levanta sus pulgares en señal de aprobación, y en la mano derecha lleva empuñado un rosario. “Uno de los egresados de nuestro curso de Salvavidas en Operaciones Tácticas, usó lo que aprendió con nosotros para auxiliar a un policía que cayó en un campo minado en Colombia. Le aplicó un torniquete y lo salvó”, dice con una sonrisa. Pla es uno de los coordinadores de la Unidad de Entrenamiento Internacional de la Policía de Miami Dade, la cual funciona en el Instituto de Entrenamiento de Seguridad Pública, un lugar adonde van a capacitarse uniformados de todas partes del mundo, pero sobre todo de nuestro país. EL COLOMBIANO visitó la sede de este programa en Florida, Estados Unidos, por una invitación del Departamento de Estado, para conocer de cerca cómo funciona el convenio, el cual estuvo en riesgo por la reciente descertificación de la Casa Blanca al gobierno de Gustavo Petro, debido a sus fallas en la lucha contra el narcotráfico. Al final se preservó porque el presidente Donald Trump mantuvo, pese a la mala calificación, las ayudas en materia de seguridad para Colombia. Estos cursos especializados comenzaron en 2012, por una alianza entre la Oficina Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), del Departamento de Estado, y el Departamento de Policía de Miami Dade.

Esta es la foto que conserva el sargento Oscar Pla, que testifica cómo uno de los estudiantes colombianos salvó a un compañero con un torniquete que aprendió en el curso. FOTO: Cortesía

En la sede de esta institución se construyeron aulas, zonas de tiro al blanco de diferentes distancias (incluso para francotiradores), pistas de acondicionamiento físico, dojo de combate y una Casa de Tiro (Live Fire Shoot House), entre otras estructuras para los distintos adiestramientos. Con corte al 21 de agosto de 2025, según documentos oficiales, el programa ha graduado a 2.581 estudiantes de 13 países. De esos, 1.250 fueron policías colombianos, seguidos de 533 mexicanos, 436 guatemaltecos y 123 haitianos. La selección de los uniformados que participan en estos cursos depende de Washington, lo que refleja la vigorosa relación diplomática entre ambas naciones en materia de seguridad, que se ha visto amenazada por los frecuentes choques entre sus actuales gobiernos. “Nosotros no les enseñamos a hacer lo que ya saben hacer, sino que les ayudamos a mejorar”, comenta el sargento Pla, mientras recorre una de las aulas. En una pared hay 20 cuadros enmarcados de los graduados, y casi todos son policías colombianos.

¿Qué tipo de entrenamiento practican los policías colombianos en Estados Unidos?

De acuerdo con un informe del Departamento de Estado, conocido por este diario, les han dictado 46 cursos entre febrero de 2017 y diciembre de 2024. Los más frecuentes han sido de Tácticas Especiales y Armas (Swat), Investigaciones Avanzadas, Manejo de la Escena del Crimen, Manejo de Incidentes Críticos, Desórdenes Civiles, Policías Orientados a la Comunidad, Investigaciones de Asuntos Internos y Salvavidas en Operaciones Tácticas. Entre los más exóticos están Patrullaje Avanzado en Bicicletas, Buceo y Patrullaje en Botes.

Los policías colombianos empezaron a tomar estos cursos en Miami Dade desde 2017. FOTO: Cortesía @MiamiDade_SO

Los cursos se adaptan a las necesidades de cada cuerpo policial, “no es lo mismo que se dicta para los colombianos que para los guatemaltecos, por ejemplo, porque cada institución tiene recursos distintos”, acotó Pla. Actualmente hay otros cursos en proceso de planeación sobre Operaciones Antidrones, dada la crisis de seguridad que han provocado los grupos terroristas colombianos con estos aparatos, de acuerdo con fuentes de la Embajada de EE. UU. en Bogotá. En el área de entrenamientos, uno de los lugares más impresionantes es la Casa de Tiro (Live Fire Shoot House), construida por el FBI en los predios de la Policía de Miami. Se trata de una estructura de dos pisos, diversas habitaciones y pasadizos, en la que los agentes simulan allanamientos, operaciones de captura y rescate.