Sindicato de trabajadores propondrá aumento de 38,5% del salario mínimo para 2027: subiría más de $600.000

Los trabajadores llegarán a la negociación del salario mínimo de 2027 con una “agresiva” propuesta inicial de aumento del 38,5%, un incremento que representaría cerca de $675.000 mensuales y elevaría el ingreso mínimo legal de $1.750.905 a aproximadamente $2,43 millones, sin incluir el auxilio de transporte. La cifra fue anunciada por Fabio Arias, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien explicó que la petición busca compensar la diferencia entre el salario mínimo vigente y el denominado salario mínimo vital. Según dijo en declaraciones a Caracol Radio, los trabajadores consideran que todavía hay una brecha importante por cerrar, pese al incremento decretado para 2026. “Tenemos que entrar pidiendo eso porque nos deben 32 puntos para cerrar el desfase para tener salario mínimo vital”, afirmó Arias. El dirigente sindical explicó que la propuesta se construye a partir de los cálculos sobre esa brecha y la inflación prevista para este año, que estimó entre 6,5% y 7%. Sin embargo, aclaró que el porcentaje todavía debe revisarse dentro del Comando Nacional Unitario y precisarse cuando se instale formalmente la mesa de concertación. Le puede interesar: Estiman alza del mínimo para 2027 entre 8% y 9,5%

¿Por qué los trabajadores proponen un aumento de 38,5%?

Arias sostuvo que el planteamiento toma como referencia un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario mínimo vital en Colombia. Según la interpretación expuesta por el dirigente, el país registraba un desfase de 48 puntos frente a ese nivel de ingresos. El líder sindical señaló que, después del incremento salarial aplicado para 2026, la brecha pendiente sería de alrededor de 32 puntos. A ese componente se sumaría la inflación proyectada para el cierre del año, que calcula entre 6,5% y 7%, para llegar a una petición inicial del 38,5%. En sus declaraciones, Arias recordó que el aumento decretado para 2026 fue de 23,7% y estimó que, al descontar la inflación, el incremento real se situó alrededor del 18%. Con ese argumento, defendió la necesidad de solicitar un ajuste considerable para el próximo año. No obstante, el porcentaje anunciado no corresponde todavía a una propuesta definitiva de toda la representación de los trabajadores. Arias indicó que la cifra será revisada con las organizaciones sindicales antes de llevarla a la mesa tripartita, en la que participan el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. Lea más: Estas son las fechas clave para definir el alza del salario mínimo 2027 en Colombia

Empresarios y analistas contemplan un incremento menor

La propuesta sindical se distancia de las expectativas que, según los insumos disponibles, manejan empresarios y analistas económicos. Estos contemplan un incremento cercano al 8%, bajo el supuesto de que la inflación cierre alrededor del 7% y se sume un punto de productividad laboral. La diferencia entre ambas posiciones anticipa una negociación en la que el porcentaje de aumento será uno de los principales puntos de discusión. Mientras los trabajadores fundamentan su petición en la brecha que, según Arias, existe frente al salario mínimo vital, la referencia empresarial y de los analistas parte de la inflación y la productividad. El Ejecutivo, por su parte, ha descartado respaldar un ajuste que considere desproporcionado y ha señalado que la decisión debe sustentarse en criterios técnicos, según el segundo insumo. Conozca también: Surge la “CUT Milagro”: destapan división interna en el sindicato a inicio de negociación del salario mínimo La cifra que finalmente se acuerde determinará el ingreso mínimo mensual que recibirán los trabajadores formales que devengan ese salario desde el 1 de enero de 2027. También será relevante para las empresas, cuyos costos laborales pueden variar según el porcentaje aprobado. De acuerdo con el calendario previsto, la Comisión de Concertación debe intentar alcanzar un acuerdo a más tardar el 15 de diciembre. Si no hay consenso, las partes deberán presentar por escrito las razones de su posición dentro de las 48 horas siguientes. El plazo señalado para fijar el nuevo salario mínimo es el 30 de diciembre, para que entre en vigor el primero de enero de 2027. Bloque de preguntas y respuestas: