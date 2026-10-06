¿Nacen los D1 “premium”? Estas son las 10 tiendas que estrenaron el nuevo diseño que se viralizó en TikTok

Durante años, entrar a Tiendas D1 ha significado encontrarse con una fórmula fácilmente reconocible: pisos claros, estanterías funcionales, productos exhibidos en cajas y una ambientación pensada para mantener bajos los costos de operación y, con ello, los precios. Pero en algunos puntos de Colombia esa imagen empezó a cambiar. En los últimos días, videos publicados en TikTok mostraron tiendas D1 con pisos de apariencia amaderada, iluminación cálida, estanterías oscuras, grandes ventanales y un logo metálico que poco se parece al aspecto tradicional de la cadena. Las imágenes rápidamente abrieron una conversación entre consumidores: ¿D1 está creando tiendas “premium”? La respuesta, al menos por ahora, es que la compañía no las ha denominado así. Lo que sí existe es un nuevo diseño de tienda que ya funciona en 10 establecimientos identificados en Colombia, varios de ellos ubicados en zonas comerciales de alta valorización. Y hay un detalle que mantiene intacta la esencia del negocio: los productos y los precios continúan bajo la misma propuesta de descuento duro que caracteriza a D1. Le puede interesar: Bancos y supermercados se alían para facilitar retiros y transacciones: ¿qué hay detrás de esto?

De la tienda tipo bodega a una experiencia más cuidada

Uno de los establecimientos que llamó la atención de los usuarios está ubicado en la carrera 11 con calle 85, en Bogotá, a una cuadra del centro comercial Andino. Desde afuera, el local conserva parte de la identidad tradicional de la cadena, pero incorpora grandes ventanales y un logo metálico con iluminación. Al entrar, el cambio es más evidente: el piso tiene acabado tipo madera, aparecen revestimientos similares en algunas paredes, las estanterías son oscuras y la iluminación es más cálida. También cambia la forma de exhibir la mercancía. Aunque todavía hay productos organizados en cajas —una característica asociada históricamente al formato hard discount—, una mayor parte del surtido aparece directamente en los estantes. Ese contraste fue suficiente para que el establecimiento se convirtiera en material para las redes sociales. Entre los comentarios publicados por usuarios aparecen expresiones como “D1 Luxury”, “D1 premium” o “D1 tuvo su glow up”, además de bromas sobre una supuesta transformación de la cadena. Sin embargo, detrás de los comentarios y las comparaciones hay un dato importante: la transformación es principalmente visual y de experiencia de compra, no de precios.

Según la información divulgada por D1 en sus redes sociales, estos establecimientos hacen parte de un nuevo diseño pensado para ofrecer una “mejor experiencia, con productos de alta calidad y precios bajos todos los días”. Es decir, el cambio no supone, al menos con la información disponible, abandonar el modelo que convirtió a la compañía en uno de los principales jugadores del comercio minorista colombiano. Lea más: ¿Cómo retirar dinero de Grupo Aval en tiendas D1? Aquí los requisitos y montos permitidos

Estas son las 10 tiendas D1 con el nuevo concepto

El nuevo diseño ya puede encontrarse en distintos puntos del país. En Bogotá y municpios aledaños están identificadas tiendas en: Centro Comercial Mallplaza Mercado del Chicó Anapoima 86 Once En Medellín aparecen tres puntos: Centro Comercial Santafé El Campestre Pilarica 2 Y el concepto también está presente en otras ciudades y zonas comerciales: La Florida, en Floridablanca La Quinta, en Bucaramanga El Recreo, en Montería En conjunto, son 10 establecimientos que permiten observar cómo la cadena está probando una imagen diferente a la que durante años acompañó su expansión. La selección tampoco parece menor desde el punto de vista comercial. Varios de estos locales están ubicados en centros comerciales o sectores con una oferta comercial más sofisticada, lo que abre la posibilidad de que D1 esté explorando cómo funciona su propuesta cuando se presenta en entornos distintos a los tradicionales barrios residenciales. No obstante, la compañía no ha señalado que estos establecimientos correspondan a una nueva categoría de tiendas “premium”, ni ha informado que exista una estrategia comercial independiente para ellos.

¿Qué busca D1 con el cambio?

Para Pedro Mello, fundador de Hive Growth Systems y experto en marketing, una posible explicación está en la percepción que los consumidores tienen de la marca. “D1 puede estar buscando aumentar la perspectiva de valor y conectar con audiencias más sofisticadas; desde una óptica de marketing, lo han hecho bien”, señaló a La República. La diferencia está en que D1 no necesita necesariamente cambiar su precio para modificar la percepción sobre el lugar donde se realiza la compra. El mobiliario, la iluminación, los materiales y la manera de exhibir los productos forman parte de la experiencia que recibe el consumidor. Un establecimiento con acabados de madera, estanterías oscuras y una iluminación más cálida puede transmitir una percepción diferente a la de una tienda diseñada principalmente alrededor de la eficiencia operativa. La apuesta, entonces, podría estar en elevar la percepción de valor de la marca sin abandonar el descuento duro.

Ese punto resulta especialmente relevante para una compañía que ha construido su crecimiento sobre una fórmula distinta a la de los supermercados tradicionales: menos referencias, alta participación de marcas propias, operación eficiente y precios bajos. Conozca también: D1, Ara e Ísimo están por todos lados: superarán las 4.700 tiendas este 2026

El precio sigue siendo el mismo

La apariencia puede cambiar, pero la propuesta comercial no. Los usuarios que han visitado estos establecimientos han señalado en redes sociales que los precios y el surtido mantienen la lógica habitual de D1. Es decir, encontrarse con un piso de madera o una estantería negra no significa pagar más por los productos. La compañía tiene una escala que explica por qué la eficiencia continúa siendo central en su operación. D1 cuenta con más de 2.700 puntos habilitados y presencia en unos 550 municipios, de acuerdo con la información incluida en los insumos sobre la cadena, y cerca de 80% de sus ventas corresponde a productos de sus aproximadamente 90 marcas propias. En 2025, además, reportó ventas superiores a $21 billones, una cifra que dimensiona el tamaño que ha alcanzado el modelo de hard discount en Colombia. Por eso, cualquier cambio en sus establecimientos puede leerse también como un experimento sobre cómo llevar esa fórmula a nuevos espacios y públicos sin perder el atributo que la hizo crecer: el precio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: