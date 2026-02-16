D1, Ara e Ísimo están por todos lados: superarán las 4.700 tiendas este 2026

En el negocio minorista colombiano se habla de un antes y un después desde 2009, cuando abrió la primera tienda de D1 bajo el modelo de descuento duro. Hasta entonces, las ventas del retail se concentraban en marcas tradicionales ampliamente posicionadas. La llegada de este formato transformó la dinámica comercial y redefinió los hábitos de compra de millones de hogares.
Para 2026, las tres grandes cadenas del segmento —D1, Tiendas Ara e Ísimo— superarán las 4.700 tiendas en el país. Todas mantienen planes de expansión que ampliarán su presencia en municipios y ciudades estratégicas.