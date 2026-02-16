D1, Ara e Ísimo están por todos lados: superarán las 4.700 tiendas este 2026

En el negocio minorista colombiano se habla de un antes y un después desde 2009, cuando abrió la primera tienda de D1 bajo el modelo de descuento duro. Hasta entonces, las ventas del retail se concentraban en marcas tradicionales ampliamente posicionadas. La llegada de este formato transformó la dinámica comercial y redefinió los hábitos de compra de millones de hogares. Para 2026, las tres grandes cadenas del segmento —D1, Tiendas Ara e Ísimo— superarán las 4.700 tiendas en el país. Todas mantienen planes de expansión que ampliarán su presencia en municipios y ciudades estratégicas.

Ísimo proyecta hasta 100 nuevas tiendas en 2026

La cadena más joven del segmento, Ísimo, suma actualmente 305 establecimientos en 81 municipios. Su gerente, Andrés Escobar, confirmó que la compañía atraviesa una fase de crecimiento sostenido. Entérese: Prográmese: Tiendas D1 y Ara no abrirán en dos fechas clave de temporada decembrina “Estamos viendo una dinámica comercial positiva desde el último trimestre de 2025. Actualmente, tenemos activos 305 puntos de venta y esperamos abrir este año entre 80 y 100 tiendas más. Seguiremos nuestro plan de expansión principalmente en ciudades capitales, en donde tenemos actualmente presencia”, afirmó. La marca, identificada por el color violeta de sus fachadas, reforzará su presencia en departamentos estratégicos como Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, regiones que concentran 202 de sus puntos de venta.

Tiendas Ara mantiene crecimiento tras ventas por 3.228 millones de euros

Tiendas Ara también confirmó que ampliará su red actual de 1.653 establecimientos durante 2026. Aunque no precisó la cifra exacta de nuevas aperturas, destacó que en 2025 inauguró 225 tiendas y que aún observa espacio para crecer en metros cuadrados. Su casa matriz, Jerónimo Martins, reportó ventas en Colombia por 3.228 millones de euros en 2025, equivalentes a cerca de $14 billones al cambio actual. La cifra representó un crecimiento anual de 8,5% en moneda europea, consolidando a la operación colombiana entre las de mayor peso dentro del grupo y proyectándola dentro del grupo de empresas más grandes del país por ingresos. Desde la compañía señalaron que “nuestros planes de ofrecer cada vez más cercanía a nuestros consumidores se mantienen para 2026”, al tiempo que subrayaron que ya tienen presencia en 370 municipios.

D1 alcanza 550 municipios y refuerza su impacto territorial

La pionera del formato, D1, lidera en cobertura con 2.745 tiendas distribuidas en 550 municipios, lo que equivale a cerca del 50% de las 1.103 municipalidades del país.

Silvia Juliana Rueda, vicepresidente de Asuntos Corporativos, recordó que la expansión ha sido parte esencial de su estrategia. “Desde entonces, la apertura de nuestras tiendas ha sido un compromiso clave para generar confianza en los colombianos y lograr un verdadero impacto territorial”, señaló. Rueda citó estudios recientes del Banco de la República según los cuales, cinco años después de la llegada de una tienda de bajo costo a un municipio, la tasa de empleo es en promedio cuatro puntos porcentuales mayor frente a localidades donde aún no opera este formato.

Participación en ventas y auge de marcas propias

El peso de los hard discount en el comercio minorista es cada vez mayor. De acuerdo con métricas de NielsenIQ, estas cadenas concentran 20,4% de las ventas del retail en Colombia. Consulte: Le salió competencia a D1 y Ara: Ísimo es la nueva cadena ‘hard discount’ de los Char que entró al mercado El modelo, basado en una oferta limitada pero eficiente y en la optimización de la relación calidad-precio, ha encontrado terreno fértil en un país donde, según el Dane, el 34,4% de la población pertenece a la clase media. En un contexto de inflación que aún no converge plenamente a la meta del Banco de la República, la búsqueda de precios bajos se ha convertido en prioridad para los hogares. Las marcas propias son uno de los pilares del modelo. En Ísimo representan 40% de la facturación; en Ara, 50%; y en D1, hasta 80%. Además, el 62% de las ventas en este formato corresponde a productos con precios inferiores a $9.000, según NielsenIQ, lo que refleja una estrategia enfocada en compras de bajo desembolso y alta rotación. A esto se suma la ubicación estratégica de las tiendas, generalmente cercanas a núcleos residenciales y zonas de alta demanda, lo que les ha otorgado ventaja frente a canales tradicionales.

Impacto económico en municipios y regiones