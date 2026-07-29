¿Cómo retirar dinero de Grupo Aval en tiendas D1? Aquí los requisitos y montos permitidos

Este 29 de julio, más de 2.800 tiendas D1 del país comenzaron a operar como corresponsales bancarios del Banco de Bogotá, una alianza que también beneficiará a los clientes de Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas gracias a la red del Grupo Aval.
Con esta integración, los usuarios podrán retirar dinero en efectivo de manera ágil y segura mientras realizan sus compras, ampliando la cobertura de servicios financieros en 540 municipios de 28 departamentos.
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La entidad financiera informó que, con esta incorporación, su red supera los 36.000 corresponsales bancarios en Colombia.