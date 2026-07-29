¿Cómo retirar dinero de Grupo Aval en tiendas D1? Aquí los requisitos y montos permitidos

Este 29 de julio, más de 2.800 tiendas D1 del país comenzaron a operar como corresponsales bancarios del Banco de Bogotá, una alianza que también beneficiará a los clientes de Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas gracias a la red del Grupo Aval. Con esta integración, los usuarios podrán retirar dinero en efectivo de manera ágil y segura mientras realizan sus compras, ampliando la cobertura de servicios financieros en 540 municipios de 28 departamentos. Le puede gustar: “El próximo Gobierno tendrá que arreglar la casa”: la advertencia de la presidenta del Grupo Aval La entidad financiera informó que, con esta incorporación, su red supera los 36.000 corresponsales bancarios en Colombia.

Clientes Aval podrán retirar en D1

La iniciativa busca acercar los servicios financieros a los colombianos mediante una red de establecimientos de uso cotidiano. De esta manera, quienes sean clientes de cualquiera de los bancos del Grupo Aval podrán realizar retiros de efectivo sin necesidad de acudir a una oficina bancaria o a un cajero automático. Le puede gustar: Impuesto al patrimonio del Gobierno Petro hundió las utilidades de los bancos en Colombia Andrés Vasquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá, aseguró que esta estrategia busca facilitar las operaciones de los usuarios. “Estamos cambiando las reglas del juego. Sabemos que el tiempo de los colombianos es valioso; por eso decidimos llevar el banco a la esquina de sus casas. Con la habilitación de estas más de 2.800 tiendas como corresponsales, les estamos entregando la solución para que puedan disponer de su efectivo de manera fácil y rápida”, afirmó. Según el banco, esta nueva alternativa fortalece su estrategia de cercanía y accesibilidad, ofreciendo soluciones que agilizan las transacciones cotidianas de sus clientes.

¿Qué significa para D1 esta nueva operación?

Para la cadena de tiendas, el acuerdo representa una ampliación de su oferta de servicios y consolida su presencia como un punto de atención para las comunidades donde opera.

Andrés Valencia, vicepresidente financiero de D1, dijo que la alianza permitirá combinar las compras con las operaciones financieras en un mismo lugar. “Esta alianza entre Grupo Aval y D1 habilita la red de tiendas más grande del país para que, desde ahora, todos los colombianos puedan realizar transacciones bancarias sin salir de la tienda. Gracias a nuestra presencia en la mayoría del territorio colombiano, nuestros clientes podrán hacer sus compras y sus operaciones financieras en un mismo lugar, de forma fácil y segura”, señaló. El directivo agregó que la iniciativa refuerza la propuesta de valor de la compañía al ofrecer ahorro, calidad y ahora también acceso a servicios financieros.

¿Cómo funcionarán los retiros en las tiendas D1?

En esta primera etapa, el servicio estará disponible exclusivamente para retiros con tarjeta física de los bancos del Grupo Aval. El monto mínimo por transacción será de $10.000, mientras que el máximo autorizado será de $600.000, siempre sujeto a la disponibilidad de efectivo en la caja de cada establecimiento. Además, todos los retiros deberán realizarse en múltiplos de $10.000. Con esta alianza, Banco de Bogotá amplía su cobertura nacional mediante una de las redes comerciales con mayor presencia en el país, mientras D1 incorpora un nuevo servicio para sus clientes en más de 2.800 puntos de atención. Entérese: ¿Por qué ahora Aval y Davivienda ‘pelean’ en negocio de arenas y estadios? Estas son las millonarias cifras Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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