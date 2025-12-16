Exesposa de Daddy Yankee presentó una nueva demanda contra el cantante por $50 millones de dólares

Sigue la disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González Castellanos, quien ahora presentó una demanda por 50 millones de dólares (más de 190 mil millones de pesos colombianos) contra el reconocido cantante de reguetón ante el Tribunal Federal de San Juan, en Puerto Rico. La mujer acusa al artista de haber creado un plan para incumplir el acuerdo alcanzado entre ambos sobre el manejo y control de las empresas que conforman el emporio del reguetonero.



Según la demanda, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc. "aprobaron y ejecutaron" en diciembre de 2024 resoluciones que declararon dividendos por 100 millones de dólares, a dividirse en partes iguales entre González y Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante. El documento judicial sostiene que, aunque las transferencias fueron inicialmente liquidadas y acreditadas en la cuenta de González, los 50 millones de dólares que le correspondían "fueron revertidos y eliminados".

La acción legal también hace referencia a la división de dinero en efectivo que reposaba en las cuentas de las empresas que, hasta ese momento, eran manejadas por González Castellanos. Por lo tanto, la demanda acusa a Daddy Yankee de 48 años de presuntas violaciones a leyes federales de transferencias electrónicas, conspiración civil, negligencia, enriquecimiento injusto y apropiación ilegal.

Este nuevo proceso judicial se da pese a que en diciembre de 2024 Daddy Yankee y González habían anunciado que habían llegado a un acuerdo sobre el control de sus empresas. En ese momento, el reguetonero informó que retomaría la presidencia de El Cartel Records y Los Cangris. “Es un proceso que he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad”. El acuerdo contemplaba que las funciones de González, madre de los tres hijos del cantante, quien estaba a cargo de El Cartel Records, pasarían a Daddy Yankee, y que los recursos en las cuentas bancarias de ambas corporaciones no serían tocados por un periodo determinado.